老照片憶當年 屏東青年攜手社區重現玉泉社區早期生活樣貌

「從老照片看到以前生活樣貌！」屏東縣九如鄉玉泉社區在地青年有感許多共同記憶點場景都漸消逝，申請縣府文化處青年參與社造計畫，與社區發展協會合作，歷時近半年，收集逾100張老照片，整理後在社區活動中心展出「老照片回憶故事館」」也成為九如鄉的珍貴風貌。

屏東縣九如鄉有11個村，玉泉村是鄉內唯一客家庄，玉泉村有四個部落，包括圳寮、溪底、中庄與高原部落，有兩個社區玉泉社區與中庄社區。社區在地現就讀大學的邱翊凱與陳致廷等有感於承載著共同記憶場景與故事漸消逝，展開以「九如鄉玉泉禪寺附設菩提幼稚園」為主的老照片徵集，邀請曾經在菩提幼稚園就讀孩童們，翻開塵封相簿，穿梭時空。

玉泉社區發展協會理事長黃耀田說，社區活動中心旁就是菩提幼稚園，有8間教室，除九如外當時有許多孩子從屏東市、長治、里港、鹽埔與高樹來這裡就讀，最多人時有到兩、三百人，還有兩輛娃娃車接送，10年前停招。

屏東縣社區營造中心計畫專員黃政誥也是玉泉社區子弟，他說，家中找出當年鄉內的耆老們在玉泉禪寺前的合影，他的曾祖父也在照片中，也是目前收集到照片中，年代最遠的在70年前拍攝的。

玉泉禪寺是當地信仰中心，原名「化修堂」，1945年時由涂招弟女士捐出二百餘坪的土地順利興建，改名「玉泉宮」；1977年更名為「玉泉禪寺」，之後又有信徒捐約800坪土地由謝錦輝先生提議籌設成立「菩提幼稚園」，該年同時也舉辦「私立菩提幼稚園第一屆畢業典禮」。

現今玉泉社區的活動中心就是以前菩提幼稚園場域，在之前這裡也是村內香蕉採收的集散場，玉泉社區展協會總幹事邱文瑞說，展出的照片中，他也找出父親年輕時照片，在香蕉集散場與採收香蕉合照。

玉泉村也是香蕉研究所所在地，村內除了種香蕉外，也有種檸檬、茄子與椰子等。玉泉社區指出，隨著時光流逝，昔日孩童成地方中堅力量，希望透過徵集活動，蒐集從黑白到彩色的校園生活照、畢業團體照或與老師的合影，讓當年的溫馨故事重新被看見。