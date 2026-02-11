快訊

陳福海走訪金門榮服處 強調整合資源升級榮民照顧

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（左五）今天前往金門縣榮民服務處拜會，並與處長劉信義（左六、第一線同仁合影。圖／民眾提供
金門縣長陳福海（左五）今天前往金門縣榮民服務處拜會，並與處長劉信義（左六、第一線同仁合影。圖／民眾提供

金門縣長陳福海今天前往金門縣榮民服務處拜會處長劉信義，實地了解榮民服務照顧推動情形，並向第一線同仁致意慰勉，提前送上新春祝福，展現縣府對榮民照顧工作的重視。

陳福海隨後在劉信義陪同下，逐一走訪各樓層辦公室，與同仁寒暄致意，感謝大家長期投入榮民服務工作。他表示，榮民過去為國家社會付出良多，地方政府責無旁貸，應與榮服處密切合作，整合相關資源，讓照顧措施更即時、也更周延。

座談中，劉信義簡報榮服處近年重點業務與服務成果，針對年輕榮民，提供就學進修協助、職業訓練及就業輔導；對高齡榮民則強化就養安置、醫療照護與輔具申請服務，同時辦理急難救助與關懷訪視，建立多層次支持系統。此外，透過榮欣志工及社區服務組長協力，擴大在地關懷網絡，落實「服務到家」理念。

陳福海肯定榮服處團隊在劉信義帶領下展現的執行力與凝聚力，並期許未來與縣府社會處等相關單位深化合作，發揮資源整合效益，持續精進服務品質，讓金門成為榮民安心生活的城市。

劉信義則感謝縣長撥冗到訪與鼓勵，強調將持續秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」精神，結合縣府各局處力量，完善服務機制，守護榮民及眷屬福祉。

金門縣長陳福海（右二）今天前往金門縣榮民服務處拜會處長劉信義（左三），並向第一線同仁致意。圖／民眾提供
金門縣長陳福海（右二）今天前往金門縣榮民服務處拜會處長劉信義（左三），並向第一線同仁致意。圖／民眾提供
金門縣長陳福海（中）今天前往金門縣榮民服務處拜會處長劉信義（右），實地了解榮民服務照顧推動情形。圖／民眾提供
金門縣長陳福海（中）今天前往金門縣榮民服務處拜會處長劉信義（右），實地了解榮民服務照顧推動情形。圖／民眾提供

榮民 陳福海 金門
