聽新聞
0:00 / 0:00
陳福海走訪金門榮服處 強調整合資源升級榮民照顧
金門縣長陳福海今天前往金門縣榮民服務處拜會處長劉信義，實地了解榮民服務照顧推動情形，並向第一線同仁致意慰勉，提前送上新春祝福，展現縣府對榮民照顧工作的重視。
陳福海隨後在劉信義陪同下，逐一走訪各樓層辦公室，與同仁寒暄致意，感謝大家長期投入榮民服務工作。他表示，榮民過去為國家社會付出良多，地方政府責無旁貸，應與榮服處密切合作，整合相關資源，讓照顧措施更即時、也更周延。
座談中，劉信義簡報榮服處近年重點業務與服務成果，針對年輕榮民，提供就學進修協助、職業訓練及就業輔導；對高齡榮民則強化就養安置、醫療照護與輔具申請服務，同時辦理急難救助與關懷訪視，建立多層次支持系統。此外，透過榮欣志工及社區服務組長協力，擴大在地關懷網絡，落實「服務到家」理念。
陳福海肯定榮服處團隊在劉信義帶領下展現的執行力與凝聚力，並期許未來與縣府社會處等相關單位深化合作，發揮資源整合效益，持續精進服務品質，讓金門成為榮民安心生活的城市。
劉信義則感謝縣長撥冗到訪與鼓勵，強調將持續秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」精神，結合縣府各局處力量，完善服務機制，守護榮民及眷屬福祉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。