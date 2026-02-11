泰博董座陳朝旺回饋鄉里 屏東枋山4960鄉親人人領紅包

「鄉親們快來領紅包！」屏東縣枋山鄉出身的泰博科技公司董事長陳朝旺2023年起每年春節前都會回饋鄉里發放紅包，今年全鄉4960人每人都能領到1000至3000元的紅包，共發放了690萬元。今天開始發放，領到紅包的鄉親都眉開眼笑。

枋山鄉長羅金良表示，陳朝旺的父親務農，年少時非常辛苦，正修電機科畢業後考上台科大，就讀台大博士畢業後創業有成，開設科技公司生產醫材，在歐美等國都有公司，是業內的隱形冠軍。

陳朝旺事業有成後開始回饋自己的家鄉，捐款給國小、國中的母校及出生的枋山鄉嘉和社區。羅金良就職枋山鄉長後，為照顧中低收入戶與邊緣戶，透過陳朝旺的表哥鄭有德牽線，希望爭取企業協助，補足政府社福能量不足之處。

陳朝旺很「阿殺力」答應，當時正值疫情期間，他在過年前發放給嘉和社區居民每戶2萬元，376戶共發出752萬元。隔年他將發放目標鎖訂在枋山鄉內的中低收入戶；去年則改為嘉和社區每人發放3000元，其他枋山鄉親每人發放1000元。

今年發放標準與去年一樣，今天在鄉公所人員協助下，首先在嘉和社區福德宮前發放。許多鄉親一大早就到場排隊，有的一家好幾口一領就是1、2萬元，拿著一排紅包開心地說「可以過個好年了！」目前枋山鄉設籍4960人，共發出了690萬元。