春節用電確保穩定 台電點檢高雄重要公共設施供電

中央社／ 高雄11日電

春節連假將至，台電高雄區營業處與鳳山區營業處啟動春節專案檢測，分別至小港機場、高鐵左營站及榮總、高醫、長庚等重要交通據點及醫療院所，進行外線供電設備全面點檢。

為確保春節期間公共設施供電穩定，台電此週進行外線供電設備全面點檢，並與各單位機電人員針對內線責任分界點設備及用戶端保護電驛進行檢視與技術交流，強化整體供電安全與應變機制。

台電強調，因應春節9天連假，區處除維持常態巡修人力外，也增派工班待命，加強事故應變整備，確保如遇突發停電事件能即時處理、迅速復電。

台電高雄區處長黃志榮表示，1個月前即完成轄內線路脆弱點盤點與改善，因應今年9天連假，除維持常態巡修人力，更增派工班待命加強事故應變；此外，針對愛河灣及高雄港碼頭舉辦的「高雄冬日遊樂園」大型活動場域，台電也同步加強設備巡視，確保活動供電無虞。

鳳山區處長黃明舜則率隊至小港國際機場，與航空站主任王郁珍交換應變意見，航空站感謝台電辦理專案檢測，並表示各項備援措施已整備完成，全力因應旅運高峰；相關人員也前往台鐵鳳山站及正義站關心電力調度。

台電指出，此次專案檢測會同各單位機電人員針對責任分界點設備進行檢視與技術交流，強化橫向通報機制；將以最高標準完成整備，確保交通順暢與醫療運作穩定，讓市民與返鄉旅客安心過節。

台電 小港機場 春節
