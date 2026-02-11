台電澎湖啟動節前巡檢 強化春節供電穩定

快訊

中央社／ 澎湖縣11日電

台電澎湖區營業處10日起啟動節前重要用戶設備專案點檢作業，針對澎湖機場等轄區重要設施進行重點檢視，確保春節連假期間公共設施供電穩定及用電安全，守護全民平安。

台電澎湖區營業處節前啟動重點用戶設備點檢作業，昨天由處長路奎琛親自率檢修團隊，前往民航局澎湖機場、衛生福利部澎湖醫院等重要用戶，針對用電設備與緊急供電系統進行檢測，並瞭解實際用電情形，確保春節期間公共設施供電穩定及用電安全。

澎湖機場為離島交通樞紐，供電穩定性至關重要。機場內部配置有2台1000kW之緊急供電發電機，於停電時可立即透過ATS自動切換供電，並可連續供電10小時以上。澎湖醫院除備有1台350kW緊急供電發電機，負責支援心導管室及醫療大樓用電，另設置1台200kW發電機，作為急診室大樓之緊急備援電力。

澎湖區處指出，台電平時協助辦理用戶設備檢查與維護等工作，今年為維持春節期間交通與醫療用電穩定，特別啟動專案檢測，協助用戶進行設備檢視與用電安全宣導，提升供電設備穩定度，降低春節期間突發事故的可能性，並提醒用戶落實自有設備定檢與維護，確保公共服務順利運作，讓澎湖鄉親平安安心過好年。

