春節連假將至 高雄熱門景點啟動交管疏運

春節9天連假將至，高雄市交通局表示，旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、美濃、果嶺公園等觀光景點，將依狀況啟動交管措施。「冬日遊樂園」周邊道路也將實施階段性交管。

交通局今天發布新聞稿表示，旗山老街及華中街（中正路～延平一路）時段管制為行人徒步區，禁止車輛進入。台3線中華路、中正路及中學路等沿線路口，上午10時至晚間10時視交通狀況機動管制禁止左轉進入老街周邊區域。

此外，高灘地停車場已於去年9月完工啟用，停車位增加小車100格及大車50格，直接由中華路進出。要進入旗山市區的民眾，17至21日可搭乘東九道之驛停車場至旗山轉運站的接駁車。

交通局表示，內門野森動物學校在假日也有提供旗山轉運站至野森動物學校的接駁車，民眾可由高鐵左營站、台鐵新左營站、高雄捷運左營站搭乘旗美國道10號快捷公車至旗山轉運站轉乘。

壽山動物園交通部分，鼓山二路公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園。民眾也可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行5分鐘即可抵達該停車場轉乘接駁車前往動物園。

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動，會場周邊五福三、四路、七賢三路、成功路、海邊路等道路將實施階段性交通管制（16日除夕休園），周邊道路將加強違停取締及拖吊。

「冬日遊樂園」活動會場鄰近捷運鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭、旅運中心等站，並有50五福幹線、60覺民幹線、248區、紅52、橘1及橘1延等公車路線行經。此外，捷運中央公園站提供接駁車到英雄路賞日本人氣IP「超人力霸王」；到冬日遊樂園則在捷運三多商圈站有公車黃1至旅運中心。

交通局提醒，春節連假人車多，行經路口務必減速慢行並禮讓行人，嚴禁酒駕；行經輕軌路口務必遵守號誌及轉向管制。出門前可多利用高雄市即時交通資訊網（https://traffic.tbkc.gov.tw）、省道即時交通資訊網等查詢即時交通路況，並適時行駛替代道路。