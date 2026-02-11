快訊

影／騎士控駁二風箏線割脖子 高市文化局：加強巡邏、設警示牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄駁二哈瑪星鐵道園是放風箏熱門景點。圖／本報資料照
高雄駁二哈瑪星鐵道園是放風箏熱門景點。圖／本報資料照

高雄駁二再傳風箏線傷人意外。一名民眾在社群平台發文，日前騎車行經哈瑪星鐵道園區周邊道路時，遭飛越馬路風箏線纏住拉扯割傷下巴、脖子與手部，直呼「根本超危險！」貼文附上脖子被風箏線劃過留下的細長傷痕，引發網友熱議。文化局回應，園區周邊已設置警示牌，將加強巡邏勸導勿靠近道路放風箏。

該名網友在描述，有人在駁二放風箏放到馬路上，騎車過去被風箏線纏到，整個被帶到對向車道去，下巴、脖子、手都被割到，連口罩與安全帽扣環的袋子也被割破，無法理解為什麼有辦法把風箏放到對面去，坦言第一次遇到這樣的情況。

貼文曝光後，不少網友留言「天啊好恐怖…後續怎麼處理呢？」、「這真的會出人命吧」、「風箏線很利，騎車遇到超危險」，也有人提醒「這種線如果是釣魚線或強化線，後果真的不敢想像」另有網友指出，駁二假日人潮多「本來就不適合靠近馬路放風箏」，呼籲相關單位加強管理與宣導。

也有部分網友認為，放風箏本身並非問題，但地點選擇不當，公園裡玩可以，飛到馬路上就是害人，這已經不是娛樂，是公共安全風險，不少人建議應設立更明確的警示或巡查機制，避免類似情況再發生，不要等真的出大事，才來補救。

高市文化局表示，針對民眾行經哈瑪星鐵道園區週邊馬路遭斷裂風箏線割傷事件，深感遺憾，駁二哈瑪星鐵道園區是遊客與親子假日活動行程首選，為加強用路人安全，在鐵道園區周邊均已設置警示牌，未來將更加強保全人員重點巡邏，勸導民眾勿靠近周邊道路、人行道、輕軌及住宅放風箏，以避免風箏線傷人事件發生。

高市文化局已在園區周邊立牌提醒放風箏民眾遠離馬路及人行步道。圖／高雄市文化局提供
高市文化局已在園區周邊立牌提醒放風箏民眾遠離馬路及人行步道。圖／高雄市文化局提供

