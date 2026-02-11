快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣:不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次! 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手:零容忍

春節到墾丁、台東不想塞車看這裡 交通疏導措施出爐

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
春節假期屏鵝公路預計將湧入大量車潮，警方已在各易壅塞路段及觀光景點規畫交通疏導措施。圖／枋寮警分局提供
春節假期屏鵝公路預計將湧入大量車潮，警方已在各易壅塞路段及觀光景點規畫交通疏導措施。圖／枋寮警分局提供

春節假期將至，屏鵝公路預計將湧入大量車潮，枋寮及恆春警分局已於各易壅塞路段及觀光景點，規畫調撥車道及交通疏導措施，請用路人注意道路引導牌面及員警指揮行駛。

台一線南下436.5公里至445.5公里處，及北上453公里至460公里處，將視車流狀況實施調撥車道。台1線北上車流增多時，將封閉永翔路口至水底寮五岔路口南下車道，引導南下車輛於永翔路口右轉直行至屏南路口左轉接台17線續行南下。

另為有利車流順利匯集成一車道，實施車道漸變措施，北上台9線新路社區449公里處，及台9線雙流段440公里處，二車道逐漸匯集成一車道，拉長車道縱深。

車城鄉2月14日8時至22日22時，台26線和平路口、中正路口、中山路24巷前及熊家豬腳前分隔島缺口封閉，後灣路射寮路口至墾4-1號道路二側均禁止停車。

台26線主線道路壅塞時啟動替代道路方案，南下遊客車輛可自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線後，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上返程車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。

南灣地區2月14日8時至22日22時，南灣停車場至南灣路與林森巷口道路二側（台26線31至32公里）禁止停車。墾丁路（墾丁夏都酒店至墾丁小灣海水浴場）及大灣路道路二側禁止停車。

2月17至21日墾丁大街實施「人車分流管制」，視人潮及車流狀況提前或延後實施。墾丁牌樓至福華飯店周邊道路停車場，可供大型車輛停車處計34席、小型車停車處計約674席。

春節假期屏鵝公路預計將湧入大量車潮，警方已在各易壅塞路段及觀光景點規畫交通疏導措施。圖／枋寮警分局提供
春節假期屏鵝公路預計將湧入大量車潮，警方已在各易壅塞路段及觀光景點規畫交通疏導措施。圖／枋寮警分局提供

車道 墾丁 飯店 春節
