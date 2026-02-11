聽新聞
0:00 / 0:00
王忠銘慰勉執勤警民力 連江春節治安、交通全面戒備
為維護農曆春節期間治安與交通秩序，連江縣警察局自昨日晚間10時起至2月23日午夜止，展開為期15天的「重要節日安全維護」專案勤務。專案首日，縣長王忠銘、民防大隊長林明揚親赴聯合出勤現場，慰勉寒冬中堅守崗位的警察、憲兵及民防人員辛勞。
連江縣警察局長孫成儒指出，今年春節安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，整合警察、憲兵、民防協勤與社區民力，透過跨域合作，全面守護春節期間的治安與交通安全，並同步強化為民服務，讓鄉親安心歡喜過好年。
在治安面向，警方將持續加強金融機構巡守，落實防搶、防竊及反詐騙宣導，並強力打擊詐欺與賭博犯罪，全力守護民眾財產安全；交通方面，則針對機場、碼頭、交通要點、觀光景點及易肇事路段，增派警力執勤與機動巡守，適時疏導人車，降低事故發生風險。
警方也特別提醒，歲末年終尾牙、春酒餐敘頻繁，呼籲駕駛人務必杜絕酒駕行為，避免釀成憾事。春節期間將持續嚴格取締酒後駕車、超速等重大違規，並透過媒體與社群平台即時發布交通資訊，加強行前宣導，預防事故發生。
在民眾安心與為民服務方面，警察局規劃提供住居安全巡查、提領鉅額現金護鈔等服務，民眾可撥打110或就近向派出所申請；同時持續關懷弱勢家庭、獨居長者及急需社會救助者，適時啟動急難紓困或轉介社福資源，並加強失蹤人口協尋，協助返家團圓。
孫成儒強調，春節期間將持續因應地區治安現況，整合在地警政與民力資源，落實「重要節日安全維護」及各項為民服務工作，讓鄉親安心過年，也讓來訪遊客感受到馬祖離島的熱情與溫馨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。