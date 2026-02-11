快訊

王忠銘慰勉執勤警民力 連江春節治安、交通全面戒備

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣警察局昨晚展開「重要節日安全維護」專案勤務，縣長王忠銘致詞慰勉員警辛勞。圖／連江縣警察局提供
為維護農曆春節期間治安與交通秩序，連江縣警察局自昨日晚間10時起至2月23日午夜止，展開為期15天的「重要節日安全維護」專案勤務。專案首日，縣長王忠銘民防大隊長林明揚親赴聯合出勤現場，慰勉寒冬中堅守崗位的警察、憲兵及民防人員辛勞。

連江縣警察局長孫成儒指出，今年春節安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，整合警察、憲兵、民防協勤與社區民力，透過跨域合作，全面守護春節期間的治安與交通安全，並同步強化為民服務，讓鄉親安心歡喜過好年。

在治安面向，警方將持續加強金融機構巡守，落實防搶、防竊及反詐騙宣導，並強力打擊詐欺與賭博犯罪，全力守護民眾財產安全；交通方面，則針對機場、碼頭、交通要點、觀光景點及易肇事路段，增派警力執勤與機動巡守，適時疏導人車，降低事故發生風險。

警方也特別提醒，歲末年終尾牙、春酒餐敘頻繁，呼籲駕駛人務必杜絕酒駕行為，避免釀成憾事。春節期間將持續嚴格取締酒後駕車、超速等重大違規，並透過媒體與社群平台即時發布交通資訊，加強行前宣導，預防事故發生。

在民眾安心與為民服務方面，警察局規劃提供住居安全巡查、提領鉅額現金護鈔等服務，民眾可撥打110或就近向派出所申請；同時持續關懷弱勢家庭、獨居長者及急需社會救助者，適時啟動急難紓困或轉介社福資源，並加強失蹤人口協尋，協助返家團圓。

孫成儒強調，春節期間將持續因應地區治安現況，整合在地警政與民力資源，落實「重要節日安全維護」及各項為民服務工作，讓鄉親安心過年，也讓來訪遊客感受到馬祖離島的熱情與溫馨。

連江縣警察局配合全國同步，從昨晚10時起至2月23日午夜止，展開為期15天的「重要節日安全維護」專案勤務。圖／連江縣警察局提供
連江縣警察局昨晚展開為期15天的「重要節日安全維護」專案勤務，縣長王忠銘（右二）、民防大隊長林明揚（左二）到場慰問員警辛勞。。圖／連江縣警察局提供
警察 春節 民防 王忠銘
