工業地產史上最大筆交易拍板！力積電銅鑼廠約新台幣528.4億元賣美光

馬祖燈會點燈 連江縣長王忠銘11日赴中參加燈節

中央社／ 連江縣10日電
連江縣長王忠銘。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
馬祖春節燈會今起點燈，除台灣製作的燕鷗主燈外，現場還展示包括中國福建省福州市馬尾區贈送的花燈；據了解，連江縣長王忠銘明天將赴中參加兩馬鬧元宵燈節點燈儀式。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，民國115年「馬祖春節燈會」點燈儀式，今天晚間於介壽廣場舉行，由縣長王忠銘點亮主燈，為馬祖春節揭開序幕。今年主燈為2隻代表馬祖的燕鷗「鷗霸」與「Yah鷗」，並結合周邊地景的「田野彩虹光廊」沉浸式步道，營造溫暖祝福氣氛。

除點燈儀式外，交旅局說明，現場還發放以馬祖國際藝術島作品「黃魚公車」為造型的公車小提燈，吸引近千民眾排隊領取；此提燈除馬祖當地外，也將在今年的2026台灣燈會連江縣攤位發放。

據了解，王忠銘明天將搭乘兩馬小三通船班前往中國福建省福州，這也是他今年第2度出訪中國。他此次赴中行程為2天1夜，將出席明天晚間於馬尾舉辦的「2026第24屆兩馬鬧元宵點燈儀式」，並可能與中國大陸國台辦主任宋濤會面。

馬祖 王忠銘 春節 元宵
