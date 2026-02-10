馬祖北極玄天宮開燈祈福 廟方估參與人數創新高

馬祖地區農曆年前大型宗教活動之一，馬祖北極玄天宮新春開燈祈福「圓堂」典禮今晚舉行。該活動舉辦超過20年，廟方預估參與人數上看1100人，可望破歷年紀錄。

馬祖北極玄天宮宗教發展協會會長陳志國接受中央社記者訪問指出，「圓堂」開燈祈福儀式目的是跟神明報告，馬祖信眾已圓滿度過一整年，並為來年運勢祈福。為迎接信眾，該廟今年重新打造以牌樓為主的入口意象，整修魚池，並用燈籠包圍整個廟宇腹地，象徵神明庇佑，保佑全境平安。

陳志國說，開燈祈福「圓堂」典禮為自發舉辦，並免費發放馬年紅包、劍袋、護身符、吊飾等結緣品。信眾依序進入廟內，從玄天上帝「降臨」手中領取結緣品，象徵今年平安，趨吉避凶。因去年準備1000份結緣品仍供不應求，今年增至1100份，希望能庇佑每位來祈福的信眾。

為領結緣品，超過1000位民眾在廟前大排長龍。公務員曹先生告訴中央社記者，往年因工作忙碌，總錯過領北極玄天宮的結緣品，今年正逢馬年，想求個「馬上發財」的好兆頭，所以與太太一起來排隊。也有民眾說，到北極玄天宮領紅包，已是每年春節前「日常」。

連江縣長王忠銘、國民黨籍連江縣議會議長張永江、馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮等，均參加「圓堂」典禮開燈儀式，並至北極玄天宮上香。