獲仰望基金會愛無限計畫青睞 中山工商18人考取男子理髮乙級

中山工商在仰望教育基金會推動的服務換學習愛無限計畫交出亮眼成績，首批參與計畫美容科20名學生，經過12周密集訓練，共有18人考取男子理髮乙級證照，取證率高達9成，為學生未來就業增添實力。

中山工商是高屏地區唯一獲仰望教育基金會選中學校，美容科主任洪瑜娟說，這次訓練以三年級學生為主，利用每週六進行高強度的乙級證照培訓，基金會全額補助報名費、材料費與師資鐘點費，學校則提供設備與專業師資。

課程期間也走出校園，前往港務局白色饗宴為乳癌病友進行妝髮服務，到萬丹萬泉寺為長者義剪，讓技藝在服務中累積實戰經驗，最終成功繳出18人取證的成果。

洪瑜娟指出，其中有16名學生來自特色招生入學，這次全數取得乙級證照；學生胡廷愷也在全國專業英日文ESP詞彙與聽寫說能力總決賽中奪冠，展現跨域學習成果。

仰望教育基金會執行長李枝桃表示，教育的價值不在出身，而在專業深度。她分享，基金會創辦人高民環出身南投竹山農村，憑藉教育與努力翻轉人生，與美國夥伴Gary Burrell於1989年共同創立Garmin。

Garmin是美國品牌，研發與生產重心長期在台灣，是台灣科技業的重要代表之一，她提到創辦人高民環也常說「我的一切都來自於教育」因此成立仰望教育基金會，投入資源協助學生在畢業前就具備專業證照與就業競爭力。

李枝桃分享曾有學生在養老院義剪時，得知長輩一生未穿過婚紗，主動發起圓夢行動，最後在基金會與師生協助下，讓長輩披上婚紗留下回憶，當學生親身感受到自己的技術能成就他人時，就是教育最動人的時刻。

學生黃潔妮表示，第一次為陌生長輩剪髮時雙手發抖，但看到對方笑容後，更確信這份專業價值；胡廷愷說，雖然每周六整天訓練很辛苦，長時間、密集學習讓成效明顯提升，也讓他在服務過程中建立自信，確立投入美髮專業的目標。