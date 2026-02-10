快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

推社區減碳 高雄市補助千萬裝太陽能、節能設備

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
環保局補助社區節能設備汰換、節能診斷。圖／高雄市環保局提供
環保局補助社區節能設備汰換、節能診斷。圖／高雄市環保局提供

減碳走進社區。高雄市環保局今年推出社區低碳措施補助計畫，對象鎖定社區大樓、活動中心與一般住宅，從裝太陽能、設儲能設備，到換節能設備、做綠化改造，都在補助範圍內，每案最高補助50萬元，總經費1000萬元。

環保局指出，依法立案公寓大廈管委會、社區管理負責人、里活動中心與其他社區活動中心都能申請，一般住宅所有權人也可提出申請，不過項目有所區分，管委會與活動中心可申請四大類措施，一般住宅則以創能、儲能為主。

首先是創能，補助屋頂設置太陽光電，補助金額為建置費用的49%，每案上限50萬元；其次是儲能，需搭配創能措施，補助比例同樣是49%，單案上限為5萬元。

節能項目則包括節能燈具汰換、玻璃隔熱膜、能源管理系統與節能診斷；最後是低碳，涵蓋綠牆、社區農園、植樹、雨水貯留系統、蚓菜共生、充電樁與碳盤查等，補助上限30萬元。

申請採計畫書審查制，核定後即可執行，並須在今年8月31日前繳交成果報告，再生能源設備登記可延至11月30日，審核通過後撥款。

環保局強調，把碳盤查及節能診斷也納入補助，希望社區不只是裝設備，而是真的開始注意用電、用能和減碳，讓減碳成為日常生活的一部分。

高市社區低碳補助計畫歡迎社區、大樓、民眾申請。圖／高雄市環保局提供
高市社區低碳補助計畫歡迎社區、大樓、民眾申請。圖／高雄市環保局提供
家戶光電補助上限49％，補助金額50萬元。圖／高雄市環保局提供
家戶光電補助上限49％，補助金額50萬元。圖／高雄市環保局提供
環保局補助社區綠化、社區農園、蚓菜共生系統。圖／高雄市環保局提供
環保局補助社區綠化、社區農園、蚓菜共生系統。圖／高雄市環保局提供

環保局 減碳 再生能源
