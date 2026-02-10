推社區減碳 高雄市補助千萬裝太陽能、節能設備

減碳走進社區。高雄市環保局今年推出社區低碳措施補助計畫，對象鎖定社區大樓、活動中心與一般住宅，從裝太陽能、設儲能設備，到換節能設備、做綠化改造，都在補助範圍內，每案最高補助50萬元，總經費1000萬元。

環保局指出，依法立案公寓大廈管委會、社區管理負責人、里活動中心與其他社區活動中心都能申請，一般住宅所有權人也可提出申請，不過項目有所區分，管委會與活動中心可申請四大類措施，一般住宅則以創能、儲能為主。

首先是創能，補助屋頂設置太陽光電，補助金額為建置費用的49%，每案上限50萬元；其次是儲能，需搭配創能措施，補助比例同樣是49%，單案上限為5萬元。

節能項目則包括節能燈具汰換、玻璃隔熱膜、能源管理系統與節能診斷；最後是低碳，涵蓋綠牆、社區農園、植樹、雨水貯留系統、蚓菜共生、充電樁與碳盤查等，補助上限30萬元。

申請採計畫書審查制，核定後即可執行，並須在今年8月31日前繳交成果報告，再生能源設備登記可延至11月30日，審核通過後撥款。