石化業爆發裁員潮 柯志恩：勞動部應納入僱用安定措施照顧勞工

高雄是石化業重鎮，長春集團旗下的信昌化工上月爆發裁員風波，不少員工在農曆年前失去穩定工作。立委柯志恩表示，勞動部列入僱用安定措施的九個行業別裡面沒有石化業，她將與勞動部持續溝通，爭取納入以保障基層勞工擁有基本收入。

立法委員柯志恩今日上午與前立委侯彩鳳，議員黃香菽、李眉蓁、李雅靜及宋立彬等人出席台塑集團南亞企業工會會員代表大會，並與多個工會理事長面對面座談。

僱用安定措施是勞動部為避免雇主因經濟不景氣，致虧損或業務緊縮而裁減員工造成失業，由政府提供減班休息期間薪資補貼。九大行業別如下，食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。

柯志恩表示，石化產業受大陸低價傾銷衝擊，近期信昌化工出現產線縮減與人力精簡行動，但勞動部列入僱用安定措施的九個行業別裡面沒有石化業，她認為應將石化業納入，確保基層勞工在產業寒冬中有基本收入，別讓勞工只能被動接受優退或優離。

柯強調，高雄市勞工超過百萬人，不少人是石化和傳產勞工，政府應該要重視，不能讓石化與傳產的基層從業人員不知未來要何去何從。