連江首度標售無主羊 6隻以2萬1200元售出

中央社／ 連江縣10日電

連江縣政府產業發展處今天首度執行無主羊標售，但因6隻羊共新台幣2萬1000元的起標價，不符部分投標民眾預期，導致「買氣」較弱，最後以2萬1200元售出。

連江縣政府產業發展處今天下午首度舉行無主羊公開招標，標的物為6隻成羊，開放民眾或公司行號競標，共吸引4名民眾投標。漁牧科長曹明君向中央社記者說，原規劃羊隻宰殺後再行招標，但因未尋得協助屠宰業者，故此次以活體標售。

開標時間到，當產業發展處副處長陳可榮公布底標價格為新台幣2萬1000元時，投標民眾於現場紛紛表示價格遠超出預期，無競標意願，僅周正勇1人喊價，最終以加價200元的2萬1200元得標。

周正勇得標後，隨即在產發處人員陪同下，前往領取標的物羊隻。他向在場媒體表示，6隻羊有公有母，且他有養羊經驗，故會先飼養一陣子，待羊隻繁殖後，再考慮是否宰殺。

參與投標的馮姓民眾則告訴中央社記者，2萬1000元的起標價明顯高於市價，也高於他原本期待的1萬元上下，決定放棄競標；尤其馬祖地區人力缺乏，「宰羊的人工比羊貴太多」，若標得活羊，加上委託宰殺費用等，反而不如購買市售羊肉划算。

產發處則表示，標售的無主羊主要為解決北竿地區羊隻流竄，影響用路人安全與景點美觀問題，委託有經驗人士協助捕捉，每隻給予新台幣3000元報酬。根據連江縣放牧飼養家畜管理自治條例，無主羊公告7天無人認領，產發處即可自行處置，故累積一定數量後，就會辦理公開標售。

至於起標價如何訂定，陳可榮說，考量未來仍將舉辦無主羊標售，會持續蒐集民眾意見，經處內審慎討論後，訂定合適起標價。

標價 台幣 中央社
