高雄公費流感疫苗剩1千劑 春節加開逾千診次門診應戰

農曆春節返鄉與出遊人潮即將湧現，流感等呼吸道傳染病風險同步升高，高雄市公費流感疫苗庫存僅剩約1000劑，高市衛生局表示，預估本周內用罄，長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，盡快完成接種。

衛生局指出，公費流感約1000劑合約院所多採「隨到隨打」、僅提供當日預約，建議民眾先查詢合約院所名單與庫存資訊並致電確認後再前往接種，由於接種後約需2周才能產生足夠保護力，越早接種，越能降低春節期間感染與重症風險。

面對疫苗供給吃緊與連假就醫需求攀升雙重壓力，同步啟動醫療量能整備，除急診不間斷，並於除夕至初三加開傳染病特別門診，避免急診壅塞。

醫療量能方面，全市23家急救責任醫院春節期間急診全天候運作；另於除夕至初三期間協調46家醫院、424家基層診所及衛生所加開傳染病特別門診，合計1113診次。

其中除夕492診次、初一164診次、初二192診次、初三265診次，服務範圍也涵蓋大旗山地區及原民三區，以落實分級醫療並兼顧偏鄉就醫需求。

此外，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施即日起至2月28日上路，增列有類流感症狀且符合7類高傳播風險族群為適用對象，符合條件者不需快篩即可開立用藥，把握治療黃金時間、降低重症風險。