新春送暖進營區 真善美聯誼會赴金防部混砲營勞軍致意

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
救國團金門縣真善美聯誼會今日前往金門防衛部混砲營，展開寒冬送暖關懷行動，向長年戍守前線的官兵致意，感謝其守護家園與國家安全的付出。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣真善美聯誼會今日前往金門防衛部混砲營，展開寒冬送暖關懷行動，向長年戍守前線的官兵致意，感謝其守護家園與國家安全的付出。記者蔡家蓁／攝影

為向國軍官兵表達敬意並傳遞社會關懷，救國團金門縣真善美聯誼會今日前往金門防衛部混砲營，辦理「真善美新春敬軍・寒冬送暖關懷行動」，向長年戍守前線的官兵致意，感謝其守護家園與國家安全的付出。

金門縣真善美聯誼會會長許雪芳表示，救國團自成立以來，長期與國軍維持深厚情誼，透過青年教育、公益服務與關懷行動，落實全民國防、軍民一體的核心精神。此次特別選在新春期間前往營區致意，希望以實際行動傳遞社會正向能量，凝聚軍民同心，共同守護國家安全。

多位參與敬軍行動的會員也分享內心感受，有會員表示，感謝每一位同行的真善美姐妹，因為大家的付出與笑容，讓這趟敬軍行程充滿溫度與感動；親眼看見官兵堅守崗位的身影，更深刻體會到，日常生活中的平安並非理所當然，而是有人在第一線默默守護。

也有會員指出，雖然只是一份小小的關懷與短暫的相遇，但官兵一句句真誠的道謝、一次次合影的笑容，都是今年新春最珍貴的回憶；能在年節期間將心意與物資親手送進營區，對她們而言同樣是一份難忘的感動。

此次敬軍行動由真善美聯誼會成員共同參與，並準備泡麵、運動飲料等慰問物資，致贈營區官兵，盼在官兵繁忙的戰訓與勤務之餘，帶來一份溫暖與鼓舞，也傳達地方社會對國軍的關懷心意。

金門防衛部混砲營官兵代表對真善美聯誼會到訪慰問表達感謝，並指出，官兵將持續精實訓練、強化戰備，堅守崗位，守護金門安全；同時也感謝地方團體的支持，讓官兵深感溫暖。

真善美聯誼會指出，國軍長年站在第一線守護金門，付出值得肯定，未來仍將持續推動敬軍及各項公益關懷行動，號召更多社會力量投入，展現軍民互助、共榮的精神。

救國團金門縣真善美聯誼會今日前往金門防衛部混砲營，展開寒冬送暖關懷行動，向長年戍守前線的官兵致意。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣真善美聯誼會今日前往金門防衛部混砲營，展開寒冬送暖關懷行動，向長年戍守前線的官兵致意。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣真善美聯誼會今日前往金門防衛部混砲營，展開寒冬送暖關懷行動，向長年戍守前線的官兵致意，軍方特別頒發感謝狀，由金門縣真善美聯誼會會長許雪芳（中右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣真善美聯誼會今日前往金門防衛部混砲營，展開寒冬送暖關懷行動，向長年戍守前線的官兵致意，軍方特別頒發感謝狀，由金門縣真善美聯誼會會長許雪芳（中右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

