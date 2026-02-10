高雄內門初二辦桌慶回娘家 巨型「總鋪獅」亮相

快訊

中央社／ 高雄10日電

高雄內門區農會將於18日舉辦初二回娘家辦桌活動，今年首度推出結合宋江陣與辦桌文化的大型氣偶裝置「總鋪獅」，並串聯新開幕的「野森動物學校」吸引更多民眾到訪。

內門區農會表示，大年初二將在內門南海紫竹寺舉辦「初二歡喜回娘家，駿馬奔騰呷辦桌」活動；內門素有「總舖師故鄉」之稱，「初二回娘家呷辦桌」已成為當地春節品牌。

農會說明，活動當天將由總舖師親自掌廚，選用內門在地食材，端出魚翅雞湯、龍虎斑、八寶丸及香酥鴨等經典菜色，讓返鄉子女與旅客在熱鬧的辦桌氛圍中，重溫道地的家鄉滋味，也藉此帶動在地農產品銷售與觀光效益。

內門區公所表示，今年活動最大亮點是首度亮相的巨型氣偶裝置「總鋪獅」。氣偶設計融合宋江陣獅頭與總舖師意象，主色調採粉紅金彩，並結合蒸籠與陣頭元素。氣偶白天壯觀、入夜後更會發光，預計將成為南海紫竹寺園區的新地標。

內門區公所指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，總舖師產業轉型，內門美食透過宅配年菜與網路行銷走向全國。此次整合美食、大型裝置與新興觀光點，期望透過多元旅遊樣貌，持續提升內門能見度。

內門 回娘家 辦桌
