枋山首座日照中心啟用 屏東縣府：補齊偏鄉資源

為落實在地老化、完善偏鄉長照服務網絡，屏東縣枋山鄉第一處日間照顧服務中心今天啟用，縣長周春米表示，在地長照服務邁入新里程，讓偏鄉長者有更完善照顧支持。

楓港善餘日間照顧服務中心今天啟用，周春米出席剪綵，並與日照中心長者互動，現場氣氛簡單而溫馨。

周春米會中提及，枋山鄉65歲以上人口比例達22.98%，如何更專業、全面地照顧長者，是團隊首要任務，楓港善餘日照中心由枋山鄉公所推動，並在衛生福利部經費支持下完成設置，同時結合專業照顧團隊，提供失能、失智長者就近且持續照顧服務，不僅照顧枋山鄉長者，也可服務鄰近獅子鄉長者，擴大區域照護量能，打造更友善安老環境。

民進黨立委徐富癸表示，日照中心的成立不僅讓長者安心養老，也讓年輕世代能無後顧之憂地打拚事業。此外，縣府團隊也建置關懷據點，目前全縣佈建率已達95%，成果相當亮眼，未來將持續協助爭取更多屏南地區的醫療與長照資源，為屏東鄉親長者打造友善環境。

縣府長照處指出，透過中央與地方攜手合作，逐步補齊偏鄉長照資源，楓港善餘日照中心的啟用，將成為枋山鄉長者重要的生活與照護據點，落實在地安老理念，讓長者在熟悉家鄉中安心生活、健康老化。