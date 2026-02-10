快訊

影／相隔約3個月！萬丹泥火山今年首噴發 泥漿流入一旁溝渠

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊，泥漿流入溝渠。圖／灣內村長陳玉意提供
萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊，泥漿流入溝渠。圖／灣內村長陳玉意提供

屏東縣萬丹泥火山今10日凌晨噴發，今年首度噴發，距離上次噴發去年11月12日相隔約3個月後噴發，萬丹鄉灣內村長陳玉意說，這次噴發的面積小，預估約噴1個小時就停了，不過擾人的泥漿流入一旁溝渠，已通知水利單位協助清除。

「這次噴發的位置都是老位置！」陳玉意說，噴發的位置一樣在萬丹鄉皇源聖殿周邊，這次比較罕見初估噴發約1個小時就停了，噴發的面積較小，但是泥漿有流入一旁溝渠。

萬丹泥火山今年首次噴發，距離上次噴發是2025年11月。2025年噴發2次。泥火山平均一年噴發1到2次，約持續10多小時，泥火山噴發時中心溫度約60度，每次噴發時瀰漫一股甲烷怪味。2024年噴發2次，泥火山噴發時間不固定，噴發後的泥漿乾掉後變成灰土，乾掉後土方處理不易。

萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊，泥漿流入溝渠。圖／灣內村長陳玉意提供
萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊，泥漿流入溝渠。圖／灣內村長陳玉意提供
萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊，泥漿流入溝渠。圖／灣內村長陳玉意提供
萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊，泥漿流入溝渠。圖／灣內村長陳玉意提供
萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊。圖／皇源聖殿提供
萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊。圖／皇源聖殿提供
萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊。圖／皇源聖殿提供
萬丹泥火山今天又噴發，噴發位置在皇源聖殿周邊。圖／皇源聖殿提供

泥火山 萬丹 位置
×

