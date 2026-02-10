聽新聞
0:00 / 0:00
影／相隔約3個月！萬丹泥火山今年首噴發 泥漿流入一旁溝渠
屏東縣萬丹泥火山今10日凌晨噴發，今年首度噴發，距離上次噴發去年11月12日相隔約3個月後噴發，萬丹鄉灣內村長陳玉意說，這次噴發的面積小，預估約噴1個小時就停了，不過擾人的泥漿流入一旁溝渠，已通知水利單位協助清除。
「這次噴發的位置都是老位置！」陳玉意說，噴發的位置一樣在萬丹鄉皇源聖殿周邊，這次比較罕見初估噴發約1個小時就停了，噴發的面積較小，但是泥漿有流入一旁溝渠。
萬丹泥火山今年首次噴發，距離上次噴發是2025年11月。2025年噴發2次。泥火山平均一年噴發1到2次，約持續10多小時，泥火山噴發時中心溫度約60度，每次噴發時瀰漫一股甲烷怪味。2024年噴發2次，泥火山噴發時間不固定，噴發後的泥漿乾掉後變成灰土，乾掉後土方處理不易。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。