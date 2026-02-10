影／相隔約3個月！萬丹泥火山今年首噴發 泥漿流入一旁溝渠

屏東縣萬丹泥火山今10日凌晨噴發，今年首度噴發，距離上次噴發去年11月12日相隔約3個月後噴發，萬丹鄉灣內村長陳玉意說，這次噴發的面積小，預估約噴1個小時就停了，不過擾人的泥漿流入一旁溝渠，已通知水利單位協助清除。

「這次噴發的位置都是老位置！」陳玉意說，噴發的位置一樣在萬丹鄉皇源聖殿周邊，這次比較罕見初估噴發約1個小時就停了，噴發的面積較小，但是泥漿有流入一旁溝渠。