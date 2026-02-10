快訊

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

聽新聞
0:00 / 0:00

「奇幻大津」年前及春節線上搶票一空 掀屏北觀光熱潮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府推出「奇幻大津」光影藝術，2月5日晚間開幕後，人氣攀升，開幕首個周末人潮爆棚。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府推出「奇幻大津」光影藝術，2月5日晚間開幕後，人氣攀升，開幕首個周末人潮爆棚。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府推出的「奇幻大津」光影藝術，2月5日晚間開幕後，人氣攀升，第一個周末人潮爆棚，平日場次與春節期間、228連假，線上預約的票券全數秒殺，活動期間每天仍保留200名現場購票名額，也為屏北帶來一波觀光熱潮。

「奇幻大津」今年復辦掀起話題，大批遊客專程朝聖，上周末線上、現場門票「一票難求」，現場票券當天下午5時開賣，下午3時出現排隊人龍。不少民眾夜訪大津步道、瀑布後，在社群平台分享體驗，直呼「太美了」、「比上屆更厲害」、「好夢幻，就像走進童話故事場景」，引發討論。

文化處指出，為兼顧觀賞品質與步道安全，夜間入場採總量管制，每天限量1000人，線上預約800名、現場購票200名，分流入場。春節大年初二到初六及連假期間線上預購已完售，但每天仍有限量現場票券供民眾購買。

文化處建議，遊客可安排年後平日梯次，避開尖峰人潮，悠閒感受光影作品。除夜遊光影瀑布，白天的大津的山林步道風光也值得細細品味。每天下午3時前為步道開放健行，民眾可免費入場，漫步林蔭，享受芬多精與負離子洗禮，還能遠眺屏東平原，感受與夜間截然不同靜謐山林。

文化處表示，「奇幻大津」持續至3月4日，每天傍晚5時至晚間9時開放夜間參觀，每半小時一梯次入場，每周一公休；春節期間2月15日（小年夜）至2月17日（初一）暫停開放，邀請民眾走訪奇幻大津，感受屏東山林獨特光影魅力。

屏東高樹「奇幻大津」步道沿途10座不同燈飾，傍晚步行可看到黃昏變化，遠眺屏東平原。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途10座不同燈飾，傍晚步行可看到黃昏變化，遠眺屏東平原。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道終點感受夜色大津瀑布光影風貌。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道終點感受夜色大津瀑布光影風貌。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道終點感受夜色大津瀑布光影風貌。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道終點感受夜色大津瀑布光影風貌。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」今5日晚間開幕，步道沿途共有10座不同燈飾。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」今5日晚間開幕，步道沿途共有10座不同燈飾。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道終點感受夜色大津瀑布光影風貌。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道終點感受夜色大津瀑布光影風貌。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途有10座不同燈飾，帶給大家不同光影體驗。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途有10座不同燈飾，帶給大家不同光影體驗。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途有不同主題燈飾，5日晚間開幕時，縣長周春米（左二）、高樹出身的藝人劉冠廷（左三）與高樹鄉長梁正翰（左一）和縣議員們一起走訪。圖／資料照
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途有不同主題燈飾，5日晚間開幕時，縣長周春米（左二）、高樹出身的藝人劉冠廷（左三）與高樹鄉長梁正翰（左一）和縣議員們一起走訪。圖／資料照
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途不同的燈飾主題。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途不同的燈飾主題。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途不同的燈飾主題。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途不同的燈飾主題。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途不同的燈飾主題。記者劉星君／攝影
屏東高樹「奇幻大津」步道沿途不同的燈飾主題。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 奇幻 光影
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

屏東市春節市集一波多折 小年夜到初四在仁愛路熱鬧登場

張善政贈慰勞金肯定桃消春節堅守崗位 盼守護民眾生命安全

春節採買要快！桃園魚市批發價略漲 蔬果價格相對穩定

寒假、春節防「噪音車」蠢蠢欲動 基市加強夜間及重點路段稽查

相關新聞

屏東市春節市集一波多折 小年夜到初四在仁愛路熱鬧登場

屏東市公所舉辦2026新春晚會暨市集，原規畫在屏東市慈鳳宮前後來因封街影響交通等動線而更換地點，一波多折後，最後屏東市仁...

「奇幻大津」年前及春節線上搶票一空 掀屏北觀光熱潮

屏東縣政府推出的「奇幻大津」光影藝術，2月5日晚間開幕後，人氣攀升，第一個周末人潮爆棚，平日場次與春節期間、228連假，...

高雄後勁公園啓用 親子玩嗨 家長盼增停車位

斥資五千九百萬元利用「樹銀行」改造的高雄後勁公園兒童遊戲場昨啟用，園區有溜滑梯、沙坑、鞦韆及長者運動區，大小朋友玩得不亦...

路竹台1線拓寬延宕 高雄捷運局：拓寬可避免捷運緊貼民宅

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線沿著省道台一線往北施工，路竹路段拓寬工程重要關鍵，但因居民抗議，高市捷運局變更設計，RK7路竹...

延宕35年 高雄路竹台1線拓寬 徵地仍卡關

省道台一線高雄路竹三﹒七公里道路拓寬案土地徵收卅五年，因地上物查估遭遇抗爭延宕多年，反對派居民不滿歷年來全案已徵收三次、...

萬丹排水溝驚見藍色溪水 環保局調查油漆沒用完亂倒至少開罰3萬元

屏東縣萬丹鄉社上村一處溝渠8日中午過後水質突然變成藍色了，有民眾發現後Po在萬丹鄉的社團，引來討論，環保局稽查科追查汙染...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。