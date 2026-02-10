「奇幻大津」年前及春節線上搶票一空 掀屏北觀光熱潮

屏東縣政府推出的「奇幻大津」光影藝術，2月5日晚間開幕後，人氣攀升，第一個周末人潮爆棚，平日場次與春節期間、228連假，線上預約的票券全數秒殺，活動期間每天仍保留200名現場購票名額，也為屏北帶來一波觀光熱潮。

「奇幻大津」今年復辦掀起話題，大批遊客專程朝聖，上周末線上、現場門票「一票難求」，現場票券當天下午5時開賣，下午3時出現排隊人龍。不少民眾夜訪大津步道、瀑布後，在社群平台分享體驗，直呼「太美了」、「比上屆更厲害」、「好夢幻，就像走進童話故事場景」，引發討論。

文化處指出，為兼顧觀賞品質與步道安全，夜間入場採總量管制，每天限量1000人，線上預約800名、現場購票200名，分流入場。春節大年初二到初六及連假期間線上預購已完售，但每天仍有限量現場票券供民眾購買。

文化處建議，遊客可安排年後平日梯次，避開尖峰人潮，悠閒感受光影作品。除夜遊光影瀑布，白天的大津的山林步道風光也值得細細品味。每天下午3時前為步道開放健行，民眾可免費入場，漫步林蔭，享受芬多精與負離子洗禮，還能遠眺屏東平原，感受與夜間截然不同靜謐山林。