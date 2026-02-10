屏東市春節市集一波多折 小年夜到初四在仁愛路熱鬧登場
屏東市公所舉辦2026新春晚會暨市集，原規畫在屏東市慈鳳宮前後來因封街影響交通等動線而更換地點，一波多折後，最後屏東市仁愛路登場，2月15日小年夜晚間開幕到2月20日大年初四，邀請大家參加屏東春節派對，15日晚間開幕邀請玖壹壹、台語歌后張秀卿等人演出。
屏東市公所表示，新春開幕晚會在2月15日晚間7時到9時半熱力開唱，邀請人氣天團玖壹壹、台語歌后張秀卿、饒舌歌手阿跨面、新生代創作歌手芮鯊，以及青春活力滿點的WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊輪番登台。多元曲風接力演出，從經典台語、流行音樂到動感舞蹈一次滿足，感受濃濃年節喜氣與屏東的熱情活力。
市公所表示，活動期間登場新春福氣市集，從2月16日除夕到2月20日大年初四，每天中午12時到晚間10時，集結在地美食、精選伴手禮及創意手作小物，並規畫美食區與遊戲歡樂區，民眾邊逛、邊吃、邊玩。
現場打造深受大小朋友喜愛主題投幣式遊具集結藍色直升機、夢幻獨角獸木馬、造型香蕉船、兒童空氣炮等人氣設施，宛如充滿童趣樂園，活動期間每天下午3時到下午5時，晚間6時半到9時半，安排不同主題街頭藝人演出，包括小丑氣球秀、夢幻泡泡秀及奇幻魔術秀等節目輪番登場。
屏東市長周佳琪說，春節是家人團聚、共享歡樂的重要時刻，市公所規畫新春晚會與福氣市集，打造讓大家放慢腳步、盡情享受年節空間，感受最有年味熱鬧氛圍。更多活動詳情，請持續關注屏東市公所臉書粉專。
