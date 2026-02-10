聽新聞
高雄後勁公園啓用 親子玩嗨 家長盼增停車位

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高雄市長陳其邁（左）和小朋友一起坐旋轉盤玩樂。記者石秀華／攝影
斥資五千九百萬元的<a href='/search/tagging/2/後勁' rel='後勁' data-rel='/2/233555' class='tag'><strong>後勁</strong></a>公園兒童遊戲場昨啟用，場區有溜滑梯、鞦韆、彈跳區等設施，小朋友玩得不亦樂乎。記者石秀華／攝影
斥資五千九百萬元利用「樹銀行」改造的高雄後勁公園兒童遊戲場昨啟用，園區有溜滑梯、沙坑、鞦韆及長者運動區，大小朋友玩得不亦樂乎；市長陳其邁上任以來已有六十五個特色公園，他表示未來會保留更多綠地讓市民使用。家長稱讚後勁公園夢幻又具特色，停車位若能再增多就更好。

工務局公園處長林燦銘表示，當初原地保留四、五百棵老樹與自然脈絡，採低衝擊與生態工法完善步道與照明，並規畫九大遊戲區共卅項設施，幼兒、兒童、青少年及樂齡族群都有對應的休憩區域與設施，輪椅族也可參與共融旋轉盤，全部工期約四百天，部分經費由中油資助。

後勁公園昨啟用，不少親子已在公園內玩開，小朋友在沙坑剷沙、盪鞦韆、溜滑梯、攀岩，玩得不亦樂乎；陳其邁巡視公園設施，在溜滑梯下方和民代合影時剛好有小朋友溜下來，被他「接住」；隨後「陳三歲」上身，他也盪鞦韆、攀岩，和小朋友坐旋轉盤。

吳姓家長說，後勁公園夢幻、可愛，遊憩設施把大人和小孩的需求都融合在一起；王姓家長說，公園內不只滿足小朋友，還有結合長者的運動區，整體很不錯，若汽車停車位能再增多更好。議員李雅芬指出，後勁公園兒童遊戲場啟用後，當地民眾及親子有了新的遊憩去處，不過「小孩彈跳區」僅限兩人使用，有時候小孩不受控，若無家長在旁監看，很容易擠在一起受傷，周圍安全維護應再加強。

後勁 高雄 親子 陳其邁
