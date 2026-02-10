延宕35年 路竹台1線拓寬 徵地仍卡關

台一線高雄路竹路段拓寬工程延宕超過卅年，昨在路竹區公所舉辦拓寬工程協議價購會，反對徵收住戶情緒激動與公路局人員理論，氣氛一度緊張。記者徐白櫻／攝影

省道台一線高雄路竹三﹒七公里道路拓寬案土地徵收卅五年，因地上物查估遭遇抗爭延宕多年，反對派居民不滿歷年來全案已徵收三次、剩餘土地根本蓋不成房子，昨天要求還地於民、拒絕補償。

公路局表示，七成住戶已領取補償金，仍有三成反對，若協議價購不成就會進入徵收，預計年底完成用地取得。

台一線三五○公里又三百公尺至三五四公里拓寬工程停滯不前，公路局南區養護工程分局昨舉辦協議價購會，到場自救會成員情緒激動，現場緊張。

公路局說明，目前路寬為廿三至卅公尺，計畫拓寬為四十公尺，道路配置雙線六車道、二慢車道、路肩及人行道，共涉及四九六戶房子拆遷補償，總經費八·八億元，已發放六億三千萬元、占補償金百分之七十二。未來若啟動強制徵收，價格會送高雄市地價評議委員會審查。

議員：畸零地希望一併徵收

議員黃明太也是拆遷戶，兩棟房子在拆除範圍內，其中一棟拆除後剩十二坪。他說，拆遷戶若提不出合法證明文件只能領一半補償金，希望公路局從優、從寬認定，另外徵收後，畸零地變得運用困難，希望能一併徵收，別留一小塊無法運用。

反對戶林宏裕說，政府徵收土地多年沒動工，應歸還居民，自救會已提出行政訴訟；他並表示，多年來道路未拓寬根本沒塞車，請鄉親別受騙，不要同意公路局協議價購。

70坪房剩7坪 「被拆會拚命」

「我的房子不要被拆，我會拚命！」自救會前會長洪志正說，他的房子原有七十坪，這次再徵收僅剩七坪，每坪賠償金僅一萬多元，總共一百多萬元，「吃老百姓夠夠」。

南分局產管科長陳永興答覆，部分住戶反映補償金太低可能跟無法提出合法證明有關，畸零地不利使用部分，要先請住戶提申請，後續依個案認定是否納入價購範圍。依行政訴訟法規定，「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止」，此案會持續進行。