路竹台1線拓寬延宕 高雄捷運局：拓寬可避免捷運緊貼民宅

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線沿著省道台一線往北施工，路竹路段拓寬工程重要關鍵，但因居民抗議，高市捷運局變更設計，RK7路竹站採用疊式車站設計，保持原路幅的車道配置不變。捷運局表示，道路若拓寬，可避免捷運緊貼民宅，未來會進一步跟地方說明。

高捷紅線前年通車至岡山車站，岡山路竹延伸線分兩階段施工，共設七座高架車站，岡山區兩站、路竹區四站、湖內區一站，計畫路線長度約十一．六三公里，RK2到RK6站預計二○二九年底完工，RK7到RK8站，預計二○三一年完工。

台一線拓寬抗爭路段屬於第二階段施工，此路段路寬僅廿四公尺，為此捷運工程局以施工技術克服拆遷難題，採用特殊的疊式高架車站施工技術，不同於其他側式月台，路竹站將兩條軌道分成上下行不同樓層的月台形式，如此可減少場站用地。

行政院核定的岡山路竹延伸線可行性研究報告指出，捷運路線段部分，高架路廊配置現有道路中央，捷運設施投影寬度約十二公尺，可於現有省道台一線路幅內布設。捷運局說，目前延伸路線主要推展至RK2至RK6部分，尚未到達路竹站，相關規畫設計進行中，未來的合理配置會進一步跟當地居民說明。