路竹台1線拓寬延宕 高雄捷運局：拓寬可避免捷運緊貼民宅

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線沿著省道台一線往北施工，路竹路段拓寬工程重要關鍵，但因居民抗議，高市捷運局變更設計，RK7路竹站採用疊式車站設計，保持原路幅的車道配置不變。捷運局表示，道路若拓寬，可避免捷運緊貼民宅，未來會進一步跟地方說明。

高捷紅線前年通車至岡山車站，岡山路竹延伸線分兩階段施工，共設七座高架車站，岡山區兩站、路竹區四站、湖內區一站，計畫路線長度約十一．六三公里，RK2到RK6站預計二○二九年底完工，RK7到RK8站，預計二○三一年完工。

台一線拓寬抗爭路段屬於第二階段施工，此路段路寬僅廿四公尺，為此捷運工程局以施工技術克服拆遷難題，採用特殊的疊式高架車站施工技術，不同於其他側式月台，路竹站將兩條軌道分成上下行不同樓層的月台形式，如此可減少場站用地。

行政院核定的岡山路竹延伸線可行性研究報告指出，捷運路線段部分，高架路廊配置現有道路中央，捷運設施投影寬度約十二公尺，可於現有省道台一線路幅內布設。捷運局說，目前延伸路線主要推展至RK2至RK6部分，尚未到達路竹站，相關規畫設計進行中，未來的合理配置會進一步跟當地居民說明。

高雄捷運 高雄 土地徵收 施工
相關新聞

高雄後勁公園啓用 親子玩嗨 家長盼增停車位

斥資五千九百萬元利用「樹銀行」改造的高雄後勁公園兒童遊戲場昨啟用，園區有溜滑梯、沙坑、鞦韆及長者運動區，大小朋友玩得不亦...

延宕35年 路竹台1線拓寬 徵地仍卡關

省道台一線高雄路竹三﹒七公里道路拓寬案土地徵收卅五年，因地上物查估遭遇抗爭延宕多年，反對派居民不滿歷年來全案已徵收三次、...

萬丹排水溝驚見藍色溪水 環保局調查油漆沒用完亂倒至少開罰3萬元

屏東縣萬丹鄉社上村一處溝渠8日中午過後水質突然變成藍色了，有民眾發現後Po在萬丹鄉的社團，引來討論，環保局稽查科追查汙染...

省道台1線路竹拓寬工程抗爭35年 仍有3成拆遷戶拒領補償金

台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程土地徵收35年，地上物查估遭遇抗爭延宕多年，反對派居民不滿歷年已被徵收三次、剩餘土地...

南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

南部首個旗艦共融公園屏東和平公園共融遊戲場啟用近7年，截至去年底服務人次約90萬人次，是許多親子假日必訪之處，屏東縣府社...

