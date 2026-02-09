中國4海警船春節前夕侵擾金門 海巡部署拒止驅離

春節將至，海巡署金馬澎分署今天偵獲4艘中國海警船編隊侵擾金門限制水域，立即依「春節安全維護工作」指導要項部署海上勤務，監控海警船動態並全程拒止、強勢驅離。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿說明，第十二巡防區下午2時許偵獲4艘中國海警船於金門南方水域集結，隨即調派預置巡防艇對應。

金馬澎分署表示，中國海警「14529」、「14603」、「14609」及「14530」4艘船，下午2時50分許採「兩兩一組、分進對開」模式，分別自料羅東方及烈嶼南方航入金門限制水域。

金馬澎分署指出，海巡署4艘巡防艇立即採取「一對一」併航監控，拒止其持續深入，並透過中英文無線電警告要求立即轉向；在巡防艇強勢執法下，4艘中國海警船於下午4時50分許轉向，並航出金門限制水域。

海巡署表示，春節將屆，中國海警侵擾行為未停歇，無視區域和平，企圖以灰帶衝突等手段破壞海域秩序；海巡署為落實春節安全維護工作，已提前強化「岸海聯防」勤務，落實科技監偵，防堵中國可能的灰帶侵擾，全天候維持最高強度部署與反應。