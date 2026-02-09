快訊

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

劉寶傑消失1年回來了！強勢回歸開新節目 曝重返動機

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

中國4海警船春節前夕侵擾金門 海巡部署拒止驅離

中央社／ 金門縣9日電

春節將至，海巡署澎分署今天偵獲4艘中國海警船編隊侵擾金門限制水域，立即依「春節安全維護工作」指導要項部署海上勤務，監控海警船動態並全程拒止、強勢驅離。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿說明，第十二巡防區下午2時許偵獲4艘中國海警船於金門南方水域集結，隨即調派預置巡防艇對應。

金馬澎分署表示，中國海警「14529」、「14603」、「14609」及「14530」4艘船，下午2時50分許採「兩兩一組、分進對開」模式，分別自料羅東方及烈嶼南方航入金門限制水域。

金馬澎分署指出，海巡署4艘巡防艇立即採取「一對一」併航監控，拒止其持續深入，並透過中英文無線電警告要求立即轉向；在巡防艇強勢執法下，4艘中國海警船於下午4時50分許轉向，並航出金門限制水域。

海巡署表示，春節將屆，中國海警侵擾行為未停歇，無視區域和平，企圖以灰帶衝突等手段破壞海域秩序；海巡署為落實春節安全維護工作，已提前強化「岸海聯防」勤務，落實科技監偵，防堵中國可能的灰帶侵擾，全天候維持最高強度部署與反應。

海巡署 金門
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節防搶演練超逼真！龜山警攜手農會強化應變能力 守護民眾紅包錢

蘆竹警春節維安不打烊 張善政親贈慰問品肯定奉獻

春節景美橋易壅塞…往國3新店交流道 警建議改走羅斯福路

過年小病別擠急診！春節健保加成16億 彰化診所開診率近3成

相關新聞

屏縣環保局1個月接96件露天燃燒廢棄物陳情 違反空汙法最重罰10萬

春節連假將至，屏東環保局請民眾除舊布新、清理家中或農地廢棄物時，須依循合法處理管道，切勿以露天燃燒處理廢棄物，今年1月接...

萬丹排水溝驚見藍色溪水 環保局調查油漆沒用完亂倒至少開罰3萬元

屏東縣萬丹鄉社上村一處溝渠8日中午過後水質突然變成藍色了，有民眾發現後Po在萬丹鄉的社團，引來討論，環保局稽查科追查汙染...

省道台1線路竹拓寬工程抗爭35年 仍有3成拆遷戶拒領補償金

台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程土地徵收35年，地上物查估遭遇抗爭延宕多年，反對派居民不滿歷年已被徵收三次、剩餘土地...

南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

南部首個旗艦共融公園屏東和平公園共融遊戲場啟用近7年，截至去年底服務人次約90萬人次，是許多親子假日必訪之處，屏東縣府社...

客家親子大戲「燈怪」2/26屏東開春上演 帶大家走進奇幻劇場

客家委員會與紙風車劇團打造全新客家親子劇「燈怪」，將在2月26日至28日連續3天在屏東市和生市地重劃區盛大演出，9日由縣...

抽籤排班跨科支援惹議 高醫工會擬推「貼紙辨識」：被誤解好過出事

高醫工會控訴高醫以抽籤排班強制護理師跨科支援，春節期間不排除推出護理師貼紙制度，讓病人辨識。對於外界質疑標示跨科支援身分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。