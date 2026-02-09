快訊

萬丹排水溝驚見藍色溪水 環保局調查油漆沒用完亂倒至少開罰3萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保局稽查人員昨天晚間查到藍水是來自於家戶將剩下的油漆倒入排水溝渠。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣萬丹鄉社上村一處溝渠8日中午過後水質突然變成藍色了，有民眾發現後Po在萬丹鄉的社團，引來討論，環保局稽查科追查汙染來源，發現是附近家戶將沒有用完的藍色油漆亂倒，環保局將依違反水汙染防治法規定，至少可裁罰3萬元以上罰鍰。

春節將屆，家家戶戶大掃除，環保局昨獲報後，追查汙染來源，是萬丹鄉社上村的一處民宅，民宅主人將沒有用完的藍色水性油漆竟倒入溝渠，造成環境水體汙染。

環保局提醒，家中剩下的油漆絕對不能亂倒入排水溝渠，分次將油漆倒在可以吸附的固體上，例如廢棄的布料（如舊衣物）或報紙，讓油漆充分吸乾，將吸乾油漆布料或報紙妥善包裹後放入垃圾袋，照一般垃圾清運，交由環保局清潔車收運；若是油漆工程的產出的廢油漆等，屬於事業廢棄物，則委託的合法的廢棄物清除機構來清運。

屏東縣環保局稽查人員昨天晚間查到藍水是來自於家戶將剩下的油漆倒入排水溝渠。圖／屏東縣府環保局提供
環保局 萬丹 廢棄物
