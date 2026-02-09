萬丹排水溝驚見藍色溪水 環保局調查油漆沒用完亂倒至少開罰3萬元

屏東縣萬丹鄉社上村一處溝渠8日中午過後水質突然變成藍色了，有民眾發現後Po在萬丹鄉的社團，引來討論，環保局稽查科追查汙染來源，發現是附近家戶將沒有用完的藍色油漆亂倒，環保局將依違反水汙染防治法規定，至少可裁罰3萬元以上罰鍰。

春節將屆，家家戶戶大掃除，環保局昨獲報後，追查汙染來源，是萬丹鄉社上村的一處民宅，民宅主人將沒有用完的藍色水性油漆竟倒入溝渠，造成環境水體汙染。