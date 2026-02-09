聽新聞
0:00 / 0:00
萬丹排水溝驚見藍色溪水 環保局調查油漆沒用完亂倒至少開罰3萬元
屏東縣萬丹鄉社上村一處溝渠8日中午過後水質突然變成藍色了，有民眾發現後Po在萬丹鄉的社團，引來討論，環保局稽查科追查汙染來源，發現是附近家戶將沒有用完的藍色油漆亂倒，環保局將依違反水汙染防治法規定，至少可裁罰3萬元以上罰鍰。
春節將屆，家家戶戶大掃除，環保局昨獲報後，追查汙染來源，是萬丹鄉社上村的一處民宅，民宅主人將沒有用完的藍色水性油漆竟倒入溝渠，造成環境水體汙染。
環保局提醒，家中剩下的油漆絕對不能亂倒入排水溝渠，分次將油漆倒在可以吸附的固體上，例如廢棄的布料（如舊衣物）或報紙，讓油漆充分吸乾，將吸乾油漆布料或報紙妥善包裹後放入垃圾袋，照一般垃圾清運，交由環保局清潔車收運；若是油漆工程的產出的廢油漆等，屬於事業廢棄物，則委託的合法的廢棄物清除機構來清運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。