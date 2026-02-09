省道台1線路竹拓寬工程抗爭35年 仍有3成拆遷戶拒領補償金

台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程土地徵收35年，地上物查估遭遇抗爭延宕多年，反對派居民不滿歷年已被徵收三次、剩餘土地蓋不成房子，昨再度要求還地於民、拒絕補償。公路局表示，已7成住戶領取補償金、3成反對，3月15日前要陳述意見，協議價購不成就進入徵收程序。

台1線350K+300至354K路竹路段拓寬工程停滯不前，公路局南區養護工程分局今天下午在路竹區公所舉辦協議價購會，多位自救會成員發言時情緒激動，一度靠近公路局人員引起現場員警緊張。

公路局說明，此路段目前路寬23至30公尺，計畫拓寬為40公尺，道路配置雙線6車道、2慢車道、路肩及人行道，共涉及496戶房子拆遷補償，總經費8.8億元，已發放6億3千萬元、占補償金72％。未來若啟動強制徵收，價格另送高雄市地價評議委員會審查，會有不同補償標準。

議員黃明太也有2棟房子在拆除範圍內，其中一棟拆除後剩12坪。他表示，補償金要讓住戶可以蓋新房子，拆遷戶若提不出合法證明文件只能領一半補償金，希望公路局從優、從寬認定，另外徵收後畸零地運用困難，希望一併徵收，不要留一小塊無法運用。

反對住戶林宏裕表示，政府土地徵收多年沒動工，應該要將土地歸還給居民，自救會已提出行政訴訟；多年來道路未拓寬根本沒塞車，請鄉親不要被騙，不要同意公路局協議價購。

「我的房子不要被拆，我會拚命！」自救會前會長洪志正說，他的房子原有70坪，這次再徵收下去剩7坪，每坪賠償金僅1萬多元，總共100多萬元，「吃老百姓夠夠，行徑像共產黨」。