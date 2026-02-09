快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

聽新聞
0:00 / 0:00

省道台1線路竹拓寬工程抗爭35年 仍有3成拆遷戶拒領補償金

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程延宕多年，今天下午舉辦拓寬工程協議價購會，仍有不少住戶表態拒領補償金，要求政府還地於民。記者徐白櫻／攝影
台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程延宕多年，今天下午舉辦拓寬工程協議價購會，仍有不少住戶表態拒領補償金，要求政府還地於民。記者徐白櫻／攝影

台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程土地徵收35年，地上物查估遭遇抗爭延宕多年，反對派居民不滿歷年已被徵收三次、剩餘土地蓋不成房子，昨再度要求還地於民、拒絕補償。公路局表示，已7成住戶領取補償金、3成反對，3月15日前要陳述意見，協議價購不成就進入徵收程序。

台1線350K+300至354K路竹路段拓寬工程停滯不前，公路局南區養護工程分局今天下午在路竹區公所舉辦協議價購會，多位自救會成員發言時情緒激動，一度靠近公路局人員引起現場員警緊張。

公路局說明，此路段目前路寬23至30公尺，計畫拓寬為40公尺，道路配置雙線6車道、2慢車道、路肩及人行道，共涉及496戶房子拆遷補償，總經費8.8億元，已發放6億3千萬元、占補償金72％。未來若啟動強制徵收，價格另送高雄市地價評議委員會審查，會有不同補償標準。

議員黃明太也有2棟房子在拆除範圍內，其中一棟拆除後剩12坪。他表示，補償金要讓住戶可以蓋新房子，拆遷戶若提不出合法證明文件只能領一半補償金，希望公路局從優、從寬認定，另外徵收後畸零地運用困難，希望一併徵收，不要留一小塊無法運用。

反對住戶林宏裕表示，政府土地徵收多年沒動工，應該要將土地歸還給居民，自救會已提出行政訴訟；多年來道路未拓寬根本沒塞車，請鄉親不要被騙，不要同意公路局協議價購。

「我的房子不要被拆，我會拚命！」自救會前會長洪志正說，他的房子原有70坪，這次再徵收下去剩7坪，每坪賠償金僅1萬多元，總共100多萬元，「吃老百姓夠夠，行徑像共產黨」。

南分局產管科長陳永興答覆，部分住戶反映補償金太低可能跟無法提出合法證明有關，畸零地不利使用情況要請住戶提出申請，將依個案認定是否納入價購。依行政訴訟法規定「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止」，本案會持續針對未完成價購之土地及地上物，今年上半年陳報徵收計畫書，預計年底完成用地取得。

台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程延宕多年，今天下午在路竹區公所舉辦拓寬工程協議價購會，反對徵收的住戶情緒激動，氣氛一度緊張。記者徐白櫻／攝影
台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程延宕多年，今天下午在路竹區公所舉辦拓寬工程協議價購會，反對徵收的住戶情緒激動，氣氛一度緊張。記者徐白櫻／攝影
台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程延宕多年，今天下午在路竹區公所舉辦拓寬工程協議價購會，反對住戶激動發言，要求政府還地於民。記者徐白櫻／攝影
台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程延宕多年，今天下午在路竹區公所舉辦拓寬工程協議價購會，反對住戶激動發言，要求政府還地於民。記者徐白櫻／攝影
高雄捷運路竹延伸線已經施工至台1線路竹路段，但目前350K+300至354K路段現寬23至30公尺，拓寬工程已經拖延 超過30年無法完成。記者徐白櫻／攝影
高雄捷運路竹延伸線已經施工至台1線路竹路段，但目前350K+300至354K路段現寬23至30公尺，拓寬工程已經拖延 超過30年無法完成。記者徐白櫻／攝影

房子 住戶 補償金
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

騎進「銀合隧道」、賞豆腐岩 竹縣頭前溪右岸自行車道今通車

中橫東段4處明隧道強化防災 拚2年完工解除管制

拱天宮周邊道路於大年初一起實施交管 警籲民眾多加配合

公路局40.6億打造百年橋梁 玉里大橋拚明年4月全面通行

相關新聞

屏縣環保局1個月接96件露天燃燒廢棄物陳情 違反空汙法最重罰10萬

春節連假將至，屏東環保局請民眾除舊布新、清理家中或農地廢棄物時，須依循合法處理管道，切勿以露天燃燒處理廢棄物，今年1月接...

萬丹排水溝驚見藍色溪水 環保局調查油漆沒用完亂倒至少開罰3萬元

屏東縣萬丹鄉社上村一處溝渠8日中午過後水質突然變成藍色了，有民眾發現後Po在萬丹鄉的社團，引來討論，環保局稽查科追查汙染...

省道台1線路竹拓寬工程抗爭35年 仍有3成拆遷戶拒領補償金

台1線高雄路竹3.7公里路段拓寬工程土地徵收35年，地上物查估遭遇抗爭延宕多年，反對派居民不滿歷年已被徵收三次、剩餘土地...

南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

南部首個旗艦共融公園屏東和平公園共融遊戲場啟用近7年，截至去年底服務人次約90萬人次，是許多親子假日必訪之處，屏東縣府社...

客家親子大戲「燈怪」2/26屏東開春上演 帶大家走進奇幻劇場

客家委員會與紙風車劇團打造全新客家親子劇「燈怪」，將在2月26日至28日連續3天在屏東市和生市地重劃區盛大演出，9日由縣...

抽籤排班跨科支援惹議 高醫工會擬推「貼紙辨識」：被誤解好過出事

高醫工會控訴高醫以抽籤排班強制護理師跨科支援，春節期間不排除推出護理師貼紙制度，讓病人辨識。對於外界質疑標示跨科支援身分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。