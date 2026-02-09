南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

南部首個旗艦共融公園屏東和平公園共融遊戲場啟用近7年，截至去年底服務人次約90萬人次，是許多親子假日必訪之處，屏東縣府社會處表示，即日起辦理和平公園共融遊戲場優化升級工程，工程為期約半年，預計8月底後再和大家見面。

社會處表示，遊戲場優化升級工程，期待透過軟硬體全面翻新，以符合安全標準與更具趣味性遊具設施，回饋給屏東的在地家庭。

社會處表示，屏東和平公園共融遊戲場啟用年限近7年，假日及活動期間使用人數眾多，截至去年底2025年累計服務人次達90萬人次，成為線欸重要的親子休憩據點，也因長期大量使用致部分設施出現磨損、接合鬆動及鋪面沉陷等情形，影響孩童使用體驗且有潛在安全風險。

社會處表示，封閉施工雖會造成民眾暫時不便，但為確保每項設施都能達到最高等級安全係數，是保障孩童遊戲權利的必要措施。現場已完成圍籬架設，工程期間請民眾務必配合管制，切勿進入圍籬區域內以維護安全。

相關改善進度與開放時程將會公告在「屏東社會福利綜合館」臉書粉專或現場告示，請民眾留意並耐心等候，封閉期間歡迎家長帶孩子到鄰近公園探索，期盼以最繽紛、最安全且充滿驚喜的姿態，和大小朋友見面。