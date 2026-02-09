屏縣環保局1個月接96件露天燃燒廢棄物陳情 違反空汙法最重罰10萬

春節連假將至，屏東環保局請民眾除舊布新、清理家中或農地廢棄物時，須依循合法處理管道，切勿以露天燃燒處理廢棄物，今年1月接獲96件露天燃燒陳情案，其中查獲43人違法，環保局依違反空氣汙染防治法開罰，最重可罰10萬元，露天燃燒嚴重者更可能觸犯公共危險罪。

環保局表示，露天燃燒遇到特定節日，如農作修枝期、年前大掃除、清明節前夕等，將投入額外量能加強查緝，搭配制高點AI偵煙系統、空氣品質感測器及無人機輔助，消除稽查死角。

環保局統計，今年1月環保局已接獲民眾陳情露天燃燒96件，其中已查獲行為人者43件，依法告發處分。稽查員於執行稽查勤務時，行為人拒絕查證，經勸導無效後，即會同警察採取必要強制措施，近日甚至有暴力妨礙稽查者，一律移送法辦，絕不寬貸，捍衛稽查人員。

環保局提醒，民眾家中生活垃圾或環境清理產生廢棄物，經適當分類打包後交給垃圾車及資源回收車即可，大型廢棄物（如廢家具）可連繫所在地公所清潔隊協助清運，另有大量農業廢棄物，屏東縣提供多項便民妥善清理方式，設置9處農廢集中場供農民放置、補助現地破碎及免費代清運等服務，農民朋友如有農業廢棄物處理需求，可於上班時間撥打08-7361441專線，環保局提供解決方案。