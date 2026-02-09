客家親子大戲「燈怪」2/26屏東開春上演 帶大家走進奇幻劇場

客家委員會與紙風車劇團打造全新客家親子劇「燈怪」，將在2月26日至28日連續3天在屏東市和生市地重劃區盛大演出，9日由縣長周春米與客家委員會主委古秀妃在屏東縣政府舉辦演出記者會，邀請鄉親觀賞開春首場演出，一起走進奇幻的「燈怪宇宙」。

周春米說，客委會攜手紙風車劇團推出客家大戲「燈怪」，今年首檔演出選在屏東，為迎接開春大戲，縣府團隊跨局處整合資源、尋覓合適場地，考量演出將動用五千多個機械零件，須具備硬鋪面條件，最終選定和生市地重劃區，現場規畫充足停車空間與周邊市集，歡迎大小朋友們在連假期間，欣賞精彩演出。

周春米說，屏東孩子們對紙風車劇團非常熟悉，為讓藝術教育從小扎根，縣府每年在兒童節期間，邀請國小三年級的學童進入屏東藝術館欣賞演出，讓孩子在畢業前就擁有進入劇場的體驗，先前紙風車作品「雨馬」也來到潮州演出，現場聲勢相當壯大，相信開春客家大戲「燈怪」絕對是精彩可期。

客委會主委古秀妃表示，與紙風車劇團合作16年來，「燈怪」不論在音樂、戲劇與人員規模，皆是歷年最大製作，前期會勘合適場地過程中，感謝縣府團隊大力協助，這不僅是送給鄉親最好的新春禮物，希望透過親子劇場，讓大小朋友們更加親近客家語言與文化。

「燈怪」以海洋與陸地共生為背景，人偶劇演出，結合原創音樂、3D動畫，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護家園故事，最受矚目三層樓高「燈燈國王」，身高8公尺、身長11公尺，內含五千多個機械零件，能行走、眨眼、噴氣，甚至與觀眾互動，打破鏡框式舞台限制，讓孩子在燈海與歡笑中，感受前所未有劇場震撼。