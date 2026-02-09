快訊

抽籤排班跨科支援惹議 高醫工會擬推「貼紙辨識」：被誤解好過出事

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣醫療工會聯合會秘書長高若想（左）痛批任意跨科支援調動，踐踏護理人員專業。記者郭韋綺／攝影
高醫工會控訴高醫以抽籤排班強制護理師跨科支援，春節期間不排除推出護理師貼紙制度，讓病人辨識。對於外界質疑標示跨科支援身分可能造成歧視，對此，工會理事長柯心炫說，被誤解好過出事，若病人知道照護者非該科專業，反而能主動尋求當班專業護理人員協助，對病人更安全。

柯心炫指出，標示支援身分不是為了歧視，而是避免病安風險，真正問題是長期缺人不補、不加薪，迫使護理師跨科硬撐，她強調，哪怕每月小幅調薪，也比把風險轉嫁給第一線來得好，如果缺人有補、薪資有提升，誰會被迫跨科？現況是全國都在缺，卻是強迫排班跨科支援。

柯心炫表示，跨科調動長年來被不少護理主管視為理所當然，她說，護理之所以分科，就是因為專業不同，長期在同一領域才能辨識風險、即時預防與處置，護理師只有一張證照，卻面對成千上萬種藥物與不同照護流程，不可能樣樣精通，未經完整訓練就跨科調動帶組，本身就是病安破口。

柯心炫說，即使緊急狀況下跨科支援，也應該只做打針、換藥、更換點滴等低風險工作，而不是強迫全面接手。

高雄市獨立總工會理事長王慶宏也說，以貼紙制度區分原單位護理師與跨科調動人員，反而能讓病人清楚識別照護人力狀況，保障病人安全，並籲衛福部預算花在刀口上，直接把資源給第一線護理人員，醫療不能打折，病人安全不能妥協，護理人員權益更不應被犧牲。

台灣醫療工會聯合會秘書長高若想表示，去年7月衛福部行文各醫院，跨科支援調動應依勞基法第10條之一辦理，須考量是否具備跨科照護的專業與技能，並於調派前取得同意，提供必要訓練和輔導，過去已有多起跨科支援調動衍生醫療糾紛，痛批院方任意調動、踐踏護理人員專業。

高雄醫學大學回應，春節9天連假期間，基層診所多休診、急重症與住院需求集中，院方已啟動全方位守護配套計畫，確保醫療服務不中斷，維持區域醫療體系穩定，春節期間堅守崗位同仁除依法給付出勤薪資外，另提撥經費發放激勵津貼。

高醫強調，醫學中心於連假維持醫療量能是不可推卸的社會責任，並非要求同仁共體時艱，針對工會批評春節期間護理人力調度，高醫嚴正澄清，所有人力安排皆建立在專業評估與訓練基礎上，在最大限度尊重同仁意願前提下進行，護理專業具高度共通性，相關指控已偏離醫療實務，恐誤導社會並打擊專業士氣。

院方重申，病人安全始終是底線，籲工會以理性方式溝通，避免造成社會恐慌或干擾醫療秩序；對於任何損害醫護形象或影響就醫權利的不實指控，將依法捍衛醫療體系正常運作。

高醫工會高醫以抽籤排班強制護理師跨科支援，不排除春節推護理師貼紙制度，標示跨科支援身分。記者郭韋綺／攝影
