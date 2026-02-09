快訊

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

澎湖警銀合作阻詐防詐有成 守護民眾財產

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖縣警局在警銀合作的阻詐防詐有成，守護民眾的紅包錢，縣長陳光復今天在縣務會議特別表揚反詐騙的表現，並期勉齊心守護鄉親權益，為打造更安全、友善的澎湖共同努力。

陳光復表示，詐騙集團詐騙手法不斷翻新，春節前夕更是「趕業績」高峰期，民眾務必提高警覺，遇到可疑情況，要秉持「先掛斷、再撥打165專線查證」原則，再三查證，切勿依陌生人指示操作ATM或匯款，以守住錢財，年才能過得安穩。

澎湖警察局長林樹國自上任來，積極推動防詐阻詐，單單今年1月間，澎湖轄內詐騙財損達新台幣820萬元，較去年同期3667萬元相比，減少2847萬元，防詐數字亮眼，其中馬公啟明及光明2個派出所成功攔阻2起詐騙案件，保住民眾312萬元，展現警銀合作與第一線人員的即時應變能力。

澎湖縣警察局自今天起也全面展開春節安全維護工作，以「服務不打烊」精神，落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，春節期間將加強熱點巡邏與交通疏導，守護離島治安與交通。

澎湖縣 詐騙集團 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨澎湖黨代表大會 行動支持提名人選

台電關懷長者公益活動 澎湖獨老提前圍爐過好年

澎湖縣長陳光復獲民進黨提名爭取連任 國民黨3月決定人選

民進黨縣市長提名 屏東周春米、澎湖陳光復拼連任

相關新聞

南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

南部首個旗艦共融公園屏東和平公園共融遊戲場啟用近7年，截至去年底服務人次約90萬人次，是許多親子假日必訪之處，屏東縣府社...

屏縣環保局1個月接96件露天燃燒廢棄物陳情 違反空汙法最重罰10萬

春節連假將至，屏東環保局請民眾除舊布新、清理家中或農地廢棄物時，須依循合法處理管道，切勿以露天燃燒處理廢棄物，今年1月接...

客家親子大戲「燈怪」2/26屏東開春上演 帶大家走進奇幻劇場

客家委員會與紙風車劇團打造全新客家親子劇「燈怪」，將在2月26日至28日連續3天在屏東市和生市地重劃區盛大演出，9日由縣...

抽籤排班跨科支援惹議 高醫工會擬推「貼紙辨識」：被誤解好過出事

高醫工會控訴高醫以抽籤排班強制護理師跨科支援，春節期間不排除推出護理師貼紙制度，讓病人辨識。對於外界質疑標示跨科支援身分...

屏東警察局交通隊獲慈鳳宮捐贈號誌維修車 強化搶修量能

城市發展與交通流量增加，號誌設備維護與緊急搶修需求提升，協助第一線人員提升處置效率，縮短交通中斷時間，屏東慈鳳宮今捐贈1...

澎縣府攜手「七龍珠Z」 送限量紅包袋為花火節暖身

具年味特色的「七龍珠Z」紅包袋，今天首次在澎湖縣政府警衛室開放索取，民眾在縣府廊道大排長龍，依序索取紅包袋，逾1000份...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。