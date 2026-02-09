好日子！高雄春節「駁二小夜埕」 加碼露天電影院

快訊

中央社／ 高雄9日電

高雄春節慶典「駁二小夜埕」，今年以「好日子」為主題，號召逾250個文創品牌及美食攤位共襄盛舉，另加碼推出「露天電影院」活動，每晚在戶外空間放映精選電影。

高雄「駁二小夜埕」自2017年舉辦，結合大規模市集與駁二園區各項活動，提供民眾走春選擇。今年「駁二小夜埕」於14至22日（除夕休）在駁二藝術特區登場，結合露天電影、市集及街頭藝術演出。

高雄市文化局長王文翠表示，「駁二小夜埕」今年以「好日子」為主題，持續以文化為根本、生活為主軸，鼓勵大眾細細品味日常值得珍藏的片刻，新的一年將每天都過成好日子。

文化局今天發布新聞稿表示，小夜埕主題市集規模，從2017年的近百攤，已升級到超過250個文創品牌及美食攤位參與，範圍涵蓋大義區紅磚廊道及大勇區淺三碼頭、駁遊路。

市集餐飲以「草莓口味大集合」為概念，各品牌推出多款期間限定特色餐食。活動期間亦規劃多場音樂演出與街頭藝術表演，讓民眾感受春節熱鬧氛圍。

此外，今年小夜埕在大義公園推出「露天電影院」，活動期間每天晚間7時30分起於戶外放映精選電影，片單包含14日「你的名字」、15日「命中註定那頭鵝」、17日「射鵰英雄傳之東成西就」、18日「腦筋急轉彎」及19日「動物方城市」。

20日呼應冬日遊樂園主題，播映「新．超人力霸王」，21日為「雞不可失」，22日貓咪日壓軸放映「三日月和貓」，陪伴民眾過春節。

電影院 駁二 春節
