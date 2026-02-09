高雄「失業勞工子女就學補助」3月22日截止申請

快訊

中央社／ 高雄9日電

高雄市勞工局今天表示，民國114學年度第2學期失業勞工子女就學補助，自即日起開始受理申請至3月22日，採通信郵寄申請或網路線上申請，補助最高每人新台幣3萬1200元。

勞工局今天發布新聞稿表示，114學年度第2學期失業勞工子女就學補助，補助簡章及申請表可向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站或各區公所索取，或自勞工局網站及勞動部網站下載。

這項補助採通信郵寄申請或網路線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名新台幣4000元、私立高中職（含五專前3年）每名6000元、公立大專院校（含五專後2年）每名1萬5000元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬6000元。

另外，申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，按上述補助標準加給20%；同時符合者，以加給20%為限。

申請資格包括非自願離職失業勞工，於3月22日以前未請領老年給付，並經核付失業給付或職業訓練生活津貼者等。申請人子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍。

勞工局表示，這項補助希望協助失業者減輕其子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路。民眾如有相關問題，可洽詢（07）8124613轉134勞工局王先生，或電洽勞動部免付費服務電話1955。

勞工局 失業 子女
