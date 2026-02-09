屏東警察局交通隊獲慈鳳宮捐贈號誌維修車 強化搶修量能

城市發展與交通流量增加，號誌設備維護與緊急搶修需求提升，協助第一線人員提升處置效率，縮短交通中斷時間，屏東慈鳳宮今捐贈1輛約180萬元的號誌維修工程車給縣警局交通隊，提升搶修量能。

慈鳳宮指出，交通號誌是道路秩序與行車安全的重要守門員。號誌設備維護與緊急搶修需求日益提升，為協助第一線人員提升處置效率，捐贈專業號誌維修工程車，作為交通隊執行維修勤務後勤支援。

交通隊表示，此次受贈工程車是依實際勤務需求規畫，具高機動性，可因應市區道路及巷弄環境，迅速投入號誌搶修、設備更換等作業。車輛並符合工程安全標準，配置醒目警示標誌與反光裝置，提升施工辨識度與安全性，降低維修作業期間可能衍生交通風險。

警方表示，隨車配備專業維修器材，可支援號誌燈具、控制箱及相關設備檢測維護，遇颱風、豪雨或突發事故造成號誌損壞時，能即時出勤應處，維持路口運作與道路順暢。