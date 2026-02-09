澎縣府攜手「七龍珠Z」 送限量紅包袋為花火節暖身

澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等節慶活動，推出「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」春節限定紅包袋及元宵節限定提燈等，提前為年度最重要的海上花火節暖身。中央社 具年味特色的「七龍珠Z」紅包袋，今天首次在澎湖縣政府警衛室開放索取，民眾在縣府廊道大排長龍，依序索取紅包袋，逾1000份紅包袋瞬間領取一空。

澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等重要節慶時點，規劃有「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」春節限定紅包袋及元宵節限定提燈等，提前為年度最重要的海上花火節暖身。

「七龍珠Z」紅包袋上午首在澎湖縣政府警衛室開放索取，雖然天氣低溫寒冷，縣府廊道一大早就吸引不少父母帶著小朋友前往排隊，依序索取紅包袋，每人限索2組，逾1000份紅包袋瞬間秒殺。

縣府表示，「七龍珠Z × 2026澎湖國際海上花火節」新年限定紅包袋，除了今天至15日在縣府縣政府警衛室、海洋地質公園中心、篤行十村張雨生資訊站與縣府各場館等索取外，龍門閉鎖陣地服務中心則自10日開始發送，每人每日限領2組，數量有限，送完為止。

縣府表示，「七龍珠Z × 2026澎湖國際海上花火節」新年限定紅包袋，今年將發放7000組。