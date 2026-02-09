快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

澎縣府攜手「七龍珠Z」 送限量紅包袋為花火節暖身

中央社／ 澎湖縣9日電
最具年味特色的「七龍珠Z」紅包袋，9日在澎湖縣政府警衛室開放索取，縣府廊道民眾大排長龍。中央社
最具年味特色的「七龍珠Z」紅包袋，9日在澎湖縣政府警衛室開放索取，縣府廊道民眾大排長龍。中央社

<a href='/search/tagging/2/澎湖縣' rel='澎湖縣' data-rel='/2/187972' class='tag'><strong>澎湖縣</strong></a>政府搭配農曆春節與<a href='/search/tagging/2/元宵節' rel='元宵節' data-rel='/2/105139' class='tag'><strong>元宵節</strong></a>等節慶活動，推出「<a href='/search/tagging/2/七龍珠' rel='七龍珠' data-rel='/2/101835' class='tag'><strong>七龍珠</strong></a>Z 澎湖夏日花火大會」春節限定<a href='/search/tagging/2/紅包' rel='紅包' data-rel='/2/110614' class='tag'><strong>紅包</strong></a>袋及元宵節限定提燈等，提前為年度最重要的海上花火節暖身。中央社
澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等節慶活動，推出「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」春節限定紅包袋及元宵節限定提燈等，提前為年度最重要的海上花火節暖身。中央社
具年味特色的「七龍珠Z」紅包袋，今天首次在澎湖縣政府警衛室開放索取，民眾在縣府廊道大排長龍，依序索取紅包袋，逾1000份紅包袋瞬間領取一空。

澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等重要節慶時點，規劃有「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」春節限定紅包袋及元宵節限定提燈等，提前為年度最重要的海上花火節暖身。

「七龍珠Z」紅包袋上午首在澎湖縣政府警衛室開放索取，雖然天氣低溫寒冷，縣府廊道一大早就吸引不少父母帶著小朋友前往排隊，依序索取紅包袋，每人限索2組，逾1000份紅包袋瞬間秒殺。

縣府表示，「七龍珠Z × 2026澎湖國際海上花火節」新年限定紅包袋，除了今天至15日在縣府縣政府警衛室、海洋地質公園中心、篤行十村張雨生資訊站與縣府各場館等索取外，龍門閉鎖陣地服務中心則自10日開始發送，每人每日限領2組，數量有限，送完為止。

縣府表示，「七龍珠Z × 2026澎湖國際海上花火節」新年限定紅包袋，今年將發放7000組。

紅包 澎湖縣 元宵節 七龍珠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨澎湖黨代表大會 行動支持提名人選

台電關懷長者公益活動 澎湖獨老提前圍爐過好年

澎湖衛生局推健康年菜 民眾吃得健康又安心

迎春暖身澎湖花火季！「七龍珠Z新年限定紅包袋」免費拿搶先亮相

相關新聞

屏東警察局交通隊獲慈鳳宮捐贈號誌維修車 強化搶修量能

城市發展與交通流量增加，號誌設備維護與緊急搶修需求提升，協助第一線人員提升處置效率，縮短交通中斷時間，屏東慈鳳宮今捐贈1...

澎縣府攜手「七龍珠Z」 送限量紅包袋為花火節暖身

具年味特色的「七龍珠Z」紅包袋，今天首次在澎湖縣政府警衛室開放索取，民眾在縣府廊道大排長龍，依序索取紅包袋，逾1000份...

影／高雄典寶溪最後的自然河岸將水泥化 被質疑恐帶來更大洪患

為改善高雄典寶溪沿岸溢堤淹流現象，水利署六河分署啟動典寶溪中崎橋上游左岸新建護岸工程，總長度625公尺。高雄森林城市協會...

影／斥資5900萬高雄後勁公園兒童遊戲場啓用 家長：這點美中不足

斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，場區有溜滑梯、沙坑、鞦韆及長者運動區等設施，大小朋友玩得不亦樂乎；陳其邁指...

高雄人氣景點果嶺公園 周末停車場爆滿惹怨

七十公頃的高雄果嶺公園是全台首座由高爾夫球場蛻變的公園，但主要停車場車位有限常壅塞，許多民眾抱怨開進去後找不到車位，只能...

高雄雙湖公園開闢新路 過年前通車

緊鄰高雄果嶺公園的雙湖森林公園占地廿五公頃，啟用七年來卻因交通動線不佳，人煙罕至，為此，工務局開闢新路貫穿公園，不僅成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。