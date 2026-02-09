澎縣府攜手「七龍珠Z」 送限量紅包袋為花火節暖身
具年味特色的「七龍珠Z」紅包袋，今天首次在澎湖縣政府警衛室開放索取，民眾在縣府廊道大排長龍，依序索取紅包袋，逾1000份紅包袋瞬間領取一空。
澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等重要節慶時點，規劃有「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」春節限定紅包袋及元宵節限定提燈等，提前為年度最重要的海上花火節暖身。
「七龍珠Z」紅包袋上午首在澎湖縣政府警衛室開放索取，雖然天氣低溫寒冷，縣府廊道一大早就吸引不少父母帶著小朋友前往排隊，依序索取紅包袋，每人限索2組，逾1000份紅包袋瞬間秒殺。
縣府表示，「七龍珠Z × 2026澎湖國際海上花火節」新年限定紅包袋，除了今天至15日在縣府縣政府警衛室、海洋地質公園中心、篤行十村張雨生資訊站與縣府各場館等索取外，龍門閉鎖陣地服務中心則自10日開始發送，每人每日限領2組，數量有限，送完為止。
縣府表示，「七龍珠Z × 2026澎湖國際海上花火節」新年限定紅包袋，今年將發放7000組。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。