影／高雄典寶溪最後的自然河岸將水泥化 被質疑恐帶來更大洪患

為改善高雄典寶溪沿岸溢堤淹流現象，水利署六河分署啟動典寶溪中崎橋上游左岸新建護岸工程，總長度625公尺。高雄森林城市協會及居民質疑水泥堤岸將堵住天然滯洪池（林地）入口，加劇楠梓、梓官等地淹水現象。六河分署表示，多處滯洪池規畫中，工程會一併清理河道淤積，有利整體治水排洪。

高雄典寶溪上下游河段陸續完成護岸工程，今年度編列1.2億元，進行橋頭段625公尺天然河道興建護岸。今早森林城市協會理事長莊傑任、橋仔頭文史協會榮譽理事長蔣耀賢等人前往河岸拉布條抗議，高呼「水泥高堤影響滯洪、浪費公帑」。

莊傑任說明，典寶溪橋頭段周邊人造林及農地219公頃，目前625公尺河段未築水泥護岸，若將天然河岸水泥化、築堤高度1公尺，截斷溪水暴漲時，流入可容納175萬公噸的天然滯洪池的進水口，將對3萬人居住的楠梓清豐里，以及橋頭中崎、五里林、芋寮、梓官上萬人居住的地區造成更大的水患壓力。

蔣耀賢表示，典寶溪地勢一邊高一邊低，橋頭糖廠側地勢較高，目前有廣大面積的林地當滯洪空間，若被工程堵住，未來溪流無法注入林地補注地下水，人類跟自然河岸愈來愈遠，應該去水泥化。

森林城市協會強調，不是加高堤防就可解決淹水問題，應該要因勢利導、善用環境條件將橋頭糖廠200公頃森林連通典寶溪，在洪峰時當天然滯洪池，減輕中下游洪水壓力，近年台北、新加坡都有將水泥河岸恢復自然，用自然解方增加防洪與生態，呼籲施工單位改變思維。