快訊

影／斥資5900萬高雄後勁公園兒童遊戲場啓用 家長：這點美中不足

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，場區有溜滑梯、沙坑、鞦韆及長者運動區等設施，小朋友玩得不亦樂乎。記者石秀華／攝影
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，場區有溜滑梯、沙坑、鞦韆及長者運動區等設施，大小朋友玩得不亦樂乎；陳其邁指，上任以來已有65個特色公園，未來會保留更多綠地讓市民使用；家長稱讚公園夢幻又具特色，美中不足的是停車位太少待改善。

工務局公園處長林燦銘介紹後勁公園兒童遊戲場改善計畫與成果指出，當初原地保留約400至500棵老樹與自然脈絡，採低衝擊與生態工法完善步道與照明，並規畫9大遊戲區共30項設施，涵蓋幼兒、兒童、青少年及樂齡皆有對應區域與設施，輪椅族群可參與共融旋轉盤，公園建設工期約400天、經費約5900萬，部分來自中油資助相關經費。

今天上午啟用典禮，不少親子已在公園內玩開，小朋友在沙坑用手剷沙、盪鞦韆、溜滑梯、攀岩及攀爬單槓，玩得不亦樂乎；陳其邁會後巡視公園設施，在溜滑梯下方和民代合影時，剛好有小朋友溜下來，被陳其邁「接住」；隨後陳其邁童心未泯玩起盪鞦韆、攀岩和小朋友坐旋轉盤等設施。

對於後勁兒童遊樂場的啟用，帶著小孩到場遊憩的吳姓家長表示，以高雄公園來說這裡比較夢幻，很可愛的公園，把大人和小孩的整體需求融合在一起是很不錯的設施；王姓家長說，這裡和其他公園比較不一樣，以為只有小朋友，但走進一看，還有結合長者的運動區，整體看來不錯，但汽車停車位不足應再加強。

市議員李雅芬指出，後勁公園兒童遊戲場啟用對當地民眾及親子又了新的遊憩去處是一大福音，但她擔憂像「小孩彈跳區」僅限2人使用，但有時候小孩不受控，若無家長在旁監看，很容易擠在一起，因彈力強恐易受傷，周圍安全維護應再加強。

斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，市長陳其邁和民代合影時剛好有小朋友從溜滑梯溜下來。記者石秀華／攝影
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，市長陳其邁和小朋友一起坐旋轉盤玩樂。記者石秀華／攝影
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，場區有溜滑梯、沙坑、鞦韆及長者運動區等設施，親子玩得不亦樂乎。記者石秀華／攝影
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，市長陳其邁體驗玩鞦韆。記者石秀華／攝影
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，市長陳其邁在旁觀看小朋友玩攀爬設施。記者石秀華／攝影
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，場區有溜滑梯、沙坑、鞦韆及長者運動區等設施，大小朋友玩得不亦樂乎。記者石秀華／攝影
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，市長陳其邁體驗攀岩設施。記者石秀華／攝影
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用。記者石秀華／攝影
斥資5900萬的高雄後勁公園兒童遊戲場今啟用，場區有溜滑梯、沙坑、鞦韆、彈跳區及長者運動區等設施，小朋友玩得不亦樂乎。記者石秀華／攝影
朋友 小孩 陳其邁
