星期評論／高雄大統五福店收攤 市府如何再造新堀江

聯合報／ 本報記者張議晨

高雄五福、中山路口的新堀江商圈曾是高雄潮流的代名詞，但隨商圈轉移，店面高掛的品牌廣告近年被「售租」看板取代，昨天大統百貨五福店宣布將於二月底結束營業，建物將拆除恢復成平面土地，隨指標性商場落幕，新堀江商圈能否再造榮光，考驗高雄市政府的決心與想像力。

回顧歷史，一九九五年一場大火燒毀大統百貨，雖讓高雄重要商場走入歷史，但隨後的新堀江商圈仍展現強勁生命力。九○年代至二○○○年後，新堀江憑藉服飾、音樂、次文化聚集，成為高雄年輕世代的文化與娛樂中心。

然而，隨著消費型態改變與商圈北移，新堀江逐漸失去優勢。在高租金、老舊建物與缺乏整體更新規畫下，新品牌進駐意願不高，老店苦撐經營，形成「空店多、人潮少、難招商」的惡性循環，街景老態龍鍾，昔日風華不再。

高雄火車站以南因商旅、大型飯店眾多，帶來不少國際觀光客，曾經人潮稀疏的六合夜市，近年靠著國際旅客引進人潮，夜晚各國語言此起彼落，國際夜市招牌被重新擦亮，就是成功一例。

市府為了新堀江確實付出不少努力，每年聖誕節在鄰近的中央公園舉辦活動，雖帶來人潮，但活動一結束，平日走進新堀江街頭，閒置店面林立，街景依舊冷清。中央公園一帶雖有交通優勢，但周邊缺乏具吸引力的旗艦型商業設施與文化ＩＰ，對在地人吸引力不足，也難將國際客群導入新堀江腹地。

昨天大統五福店宣布二月底結束營業，集團聲明雖肯定市府「演唱會經濟」帶來人潮，但人流並未轉化成商圈再造的動力，接下來拆除機具進場，醒目地標若成為平地，恐讓新堀江更顯冷清，市府如何在大統五福店閉幕後重振商圈，需仰賴更多想像力。

