梅花鹿卡圍網慘死 墾管處：全面清查改善圍網

屏東縣墾丁牧場與林試所周邊圍網成為「梅花鹿墳場」，居民發現五百公尺長的圍網有逾廿具梅花鹿遺骸，形同遭凌遲虐死。墾管處表示，因梅花鹿數量逾三千六百隻，遠超於環境自然承載量，才導致公鹿誤入圍網受困，未來尼龍網會升級為菱形鐵絲網，減少卡網情形。

恆春鎮社頂居民前天在社群爆料，稱二月六日發現梅花鹿遺骸卡在圍網，圍網五百公尺長距離就發現廿具遺骸，梅花鹿卡在圍網，就像凌遲致死，看了很心痛，牧場、林業試驗所約數千公尺長的圍網會有多少遺體？大家可以去想像。

野生台灣梅花鹿因大量捕捉和開發，棲息地被破壞，一九六九年在野外絕跡，經墾管處復育後，目前在恆春半島族群數目龐大。

墾管處表示，梅花鹿復育數量估計逾三千六百隻，遠超於環境自然承載量，族群密度過高，才導致公鹿因領地爭奪、驚嚇奔逃而誤入圍網受困。

墾管處說，近年梅花鹿頻繁闖入農耕區啃食農作，還會過度啃食林木幼苗及樹皮，導致多處山頭生態單一化，甚至會衝入道路導致交通意外，設置圍網是保護農民心血，也避免台灣珍貴的原始林相被啃食殆盡。

墾管處表示，今將與四個土地權責機關開會，要求立即全面清查及改善，未來尼龍網會全面升級更安全菱形鐵絲網，減少公鹿卡網問題；另外，梅花鹿關鍵在「族群管控」，須適度族群管控，才能落實生態永續。