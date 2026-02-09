高雄雙湖公園開闢新路 過年前通車

緊鄰高雄果嶺公園的雙湖森林公園占地廿五公頃，啟用七年來卻因交通動線不佳，人煙罕至，為此，工務局開闢新路貫穿公園，不僅成為往來仁武、三民區的新路線，還以生態工法維護自然環境，讓公園兼具休憩、交通與生態共融功能，近期工程完工通車，便利仁武、鳥松、三民市民通行。

雙湖公園前身為覆鼎金公墓，市府二○一六年啟動墓區遷葬，隔年完成後改為綠地公園，但園區主要出入口需經過第一殯儀館，加上民眾長年對該區仍有刻板印象，公園啟用七年人煙罕至，還被地方形容是「都市秘境」。

該公園由鼎金一巷橫貫其中，但道路狹小，鮮少人車經過，因緊鄰的果嶺自然公園人潮不斷增加相比，地方開始對雙湖公園有較多關注，市府評估後，決定強化園區道路，將鼎金一巷拓寬成六公尺寬，往北銜接仁武區大豐街，西南末端則接本館路，通往三民區或鳥松區。

市府工務局指出，拓寬道路銜接周邊重要路口，可紓解三民與仁武區交通流量，並同步增設三處停車場，以人行步道連接至「高雄果嶺自然公園」西側入口，提升兩大綠地的連通性。

工務局說，此次施工特別在通路下方打造生態廊道，為爬蟲類等野生動物提供更安全的穿越環境，讓道路建設與生態保育得以平衡並存，讓公園與果嶺自然公園、澄清湖形成新的綠色廊帶。