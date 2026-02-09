高雄人氣景點果嶺公園 周末停車場爆滿惹怨

七十公頃的高雄果嶺公園是全台首座由高爾夫球場蛻變的公園，但主要停車場車位有限常壅塞，許多民眾抱怨開進去後找不到車位，只能在狹窄陡坡路迴轉，建議市府設置電子看板顯示剩餘車位，或配置交管人員疏導車流。

高雄市交通局允諾假日加派人力疏導交通，後續再研議是否增設電子看板。

果嶺自然公園與周邊雙湖公園、澄清湖形成四百七十公頃大的生態綠廊，假日約吸引萬名民眾，北側停車場位在八德南路，南側停車場位在球場路入口，假日設有接駁車從澄清湖站前往。

但公園開幕以來人氣不減，兩處停車場周末一位難求，車主質疑停車場缺少剩餘車格指引，若開進去找不到車位，只能在狹窄陡坡路段迴轉，若多輛車同時進入，會造成車流壅塞，甚至動彈不得。

車主遇到問題也讓市議員邱俊憲有感，他直言，停車場路幅有限，車輛進入後如遇停車場已滿，迴轉困難易發生交通安全疑慮，建議在澄清湖前後門、球場路口、圓山路口等關鍵「決策點」設置停車場滿場告示牌，並設置電子看板顯示剩餘車位，搭配建議改停圓山飯店或其他轉乘點，減少無效車流。

除停車位問題外，市議員許采蓁也發現公園接駁車僅一班從澄清湖出發，使得許多遊客都是開車前往，車輛爆量使得不少汽機車停在草皮上，恐有違生態保育初衷，建議市府接駁車應從捷運站出發，或協調增設臨時停車場與加密接駁班次。

高雄市交通局解釋，果嶺公園聯外道路有限，目前已開放原球場練習場作為假日及大型活動的臨時停車空間，未來會視情況，滾動檢討接駁車路線與密度。

至於停車場問題，假日或滿場時會先派員現場管制車輛進入，目前地磁感應車格已先完成設置，市民可先上網查看即時格位狀態，後續再研議是否增設電子看板。