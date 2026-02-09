聽新聞
0:00 / 0:00

高雄人氣景點果嶺公園 周末停車場爆滿惹怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄果嶺公園停車場周末常爆滿，未設置剩餘格位指引，許多民眾抱怨開進去找不到車位，只能在狹窄陡坡路段迴轉。記者宋原彰／攝影
高雄果嶺公園停車場周末常爆滿，未設置剩餘格位指引，許多民眾抱怨開進去找不到車位，只能在狹窄陡坡路段迴轉。記者宋原彰／攝影

七十公頃的高雄果嶺公園是全台首座由高爾夫球場蛻變的公園，但主要停車場車位有限常壅塞，許多民眾抱怨開進去後找不到車位，只能在狹窄陡坡路迴轉，建議市府設置電子看板顯示剩餘車位，或配置交管人員疏導車流。

高雄市交通局允諾假日加派人力疏導交通，後續再研議是否增設電子看板。

果嶺自然公園與周邊雙湖公園、澄清湖形成四百七十公頃大的生態綠廊，假日約吸引萬名民眾，北側停車場位在八德南路，南側停車場位在球場路入口，假日設有接駁車從澄清湖站前往。

但公園開幕以來人氣不減，兩處停車場周末一位難求，車主質疑停車場缺少剩餘車格指引，若開進去找不到車位，只能在狹窄陡坡路段迴轉，若多輛車同時進入，會造成車流壅塞，甚至動彈不得。

車主遇到問題也讓市議員邱俊憲有感，他直言，停車場路幅有限，車輛進入後如遇停車場已滿，迴轉困難易發生交通安全疑慮，建議在澄清湖前後門、球場路口、圓山路口等關鍵「決策點」設置停車場滿場告示牌，並設置電子看板顯示剩餘車位，搭配建議改停圓山飯店或其他轉乘點，減少無效車流。

除停車位問題外，市議員許采蓁也發現公園接駁車僅一班從澄清湖出發，使得許多遊客都是開車前往，車輛爆量使得不少汽機車停在草皮上，恐有違生態保育初衷，建議市府接駁車應從捷運站出發，或協調增設臨時停車場與加密接駁班次。

高雄市交通局解釋，果嶺公園聯外道路有限，目前已開放原球場練習場作為假日及大型活動的臨時停車空間，未來會視情況，滾動檢討接駁車路線與密度。

至於停車場問題，假日或滿場時會先派員現場管制車輛進入，目前地磁感應車格已先完成設置，市民可先上網查看即時格位狀態，後續再研議是否增設電子看板。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

啦啦隊女神琳妲柔弱心機成第三者 他當「濫好人」錯失真愛

高雄果嶺公園、澄清湖相隔水泥道路阻擋動物聯通 民代籲建生態陸橋

愛心接駁車到位 民間助力貢寮雙玉社區行更遠

影／高鐵運量苗栗倒數第二 鍾東錦提兩建議：加開班次、新增接駁車路線

相關新聞

屏東金鑰獎墾丁凱撒獲雙獎 卻因生態導覽違規遭罰3000元

屏東縣政府主辦2025第三屆金鑰獎友善旅宿選拔，今在勝利星村星星廣場舉行頒獎，其中墾丁凱撒大飯店獲環境友善、寵物友善獎，...

高雄人氣景點果嶺公園 周末停車場爆滿惹怨

七十公頃的高雄果嶺公園是全台首座由高爾夫球場蛻變的公園，但主要停車場車位有限常壅塞，許多民眾抱怨開進去後找不到車位，只能...

高雄雙湖公園開闢新路 過年前通車

緊鄰高雄果嶺公園的雙湖森林公園占地廿五公頃，啟用七年來卻因交通動線不佳，人煙罕至，為此，工務局開闢新路貫穿公園，不僅成為...

梅花鹿卡圍網慘死 墾管處：全面清查改善圍網

屏東縣墾丁牧場與林試所周邊圍網成為「梅花鹿墳場」，居民發現五百公尺長的圍網有逾廿具梅花鹿遺骸，形同遭凌遲虐死。墾管處表示...

星期評論／高雄大統五福店收攤 市府如何再造新堀江

高雄五福、中山路口的新堀江商圈曾是高雄潮流的代名詞，但隨商圈轉移，店面高掛的品牌廣告近年被「售租」看板取代，昨天大統百貨...

春安開跑 周春米校閱警民力 屏東警啟動威力掃蕩

屏東縣警察局9日啟動115年加強重要節日安全維護工作，專案上路前夕，8日晚間在屏東分局前舉辦「威力掃蕩擴大臨檢暨警力展示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。