春安開跑 周春米校閱警民力 屏東警啟動威力掃蕩

屏東縣警察局9日啟動115年加強重要節日安全維護工作，專案上路前夕，8日晚間在屏東分局前舉辦「威力掃蕩擴大臨檢暨警力展示校閱活動」，針對治安顧慮場所、易滋事熱點及重要交通節點展開高強度掃蕩，縣長周春米到場校閱，慰問民力協勤夥伴，感謝大家犧牲假期，全力整備投入治安與交通維護工作。

8日晚間威力掃蕩擴大臨檢暨警力展示校閱，動員警力36名、憲兵4名、協勤民力40名，出動巡邏車18輛及大型重型機車4輛，在縣長周春米的加油打氣下，展開威力掃蕩巡邏臨檢及機動攔查，展現馬年「馬不停蹄、守護屏東」的警政行動力。

周春米說，115年加強重要節日安全維護工作，從2月9日22時起至2月23日24時止，為期15天，由屏東縣政府警察局統合協調人力與相關行政機關，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作主軸，全力整備治安維護工作，讓民眾安心快樂過好年。