屏東金鑰獎墾丁凱撒獲雙獎 卻因生態導覽違規遭罰3000元

屏東縣政府主辦2025第三屆金鑰獎友善旅宿選拔，今在勝利星村星星廣場舉行頒獎，其中墾丁凱撒大飯店獲環境友善、寵物友善獎，墾丁凱撒今年設立40年，但今年初因夜間沙蟹生態導覽引發爭議，違反國家公園法遭罰3千元。

對於今年初因夜間沙蟹生態導覽引發爭議，墾丁凱撒當時發聲明指出，飯店規畫夜訪沙蟹生態導覽，因相關畫面在社群平台引發討論，「我們願意承擔者責任，也在第一時間向社會大眾致歉」；墾管處檢視活動內容後，依違反國家公園法第13條第2款處以3000元罰鍰。

屏東縣府交旅處今在勝利星村星星廣場舉行2025年金鑰獎頒獎典禮，交旅處表示，金鑰獎採四階段評選，資格審查、書面初審、實地複審及決選會議，並邀學界、產業界及環境、高齡、寵物友善等跨領域專家組成評審團，實地查核旅宿服務流程、空間設計與實際執行。複審須達80分以上方具得獎資格，未達標準者寧可從缺，縣府不介入評分結果，僅尊重評審專業意見，確保選拔制度公正與公信力。

周春米說，屏東觀光有恆春半島與墾丁風光，近年來文化與自然旅遊景點持續發展，包括哈尤溪、阿塱壹古道，以及去年旅客人次突破800萬的勝利星村，處處展現屏東多元魅力。加上屏東燈節四大燈區、奇幻大津等活動陸續登場，讓旅遊亮點遍布全縣。

獲獎旅宿代表、墾丁凱撒大飯店總經理郭軒作說，旅宿金鑰獎不僅是榮耀，代表縣府對旅遊品質與友善環境的高度期待，也是每一名服務人員共同努力成果。持續以金鑰獎作為服務標竿，精進旅宿品質，配合縣府政策與在地業者攜手合作，為屏東觀光創造更具價值服務體驗。

交旅處強調，旅宿金鑰獎透過多階段評選機制與跨領域專業審查，建立具公信力友善旅宿標準，持續推動制度深化，提升整體住宿品質。

獲獎名單：在地友善：旅館類小墾丁渡假村，民宿類德旅店民宿、樹下民宿；高齡友善：旅館類福容徠旅墾丁店、河堤墾丁渡假酒店；民宿類愛琴海岸精品民宿、海境渡假民宿；環境友善：旅館類凱撒大飯店、同合農科商務會館，民宿類夏綠地民宿；寵物友善：旅館類凱撒大飯店，民宿類從缺。