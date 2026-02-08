棋牌社、遊藝社爭議延燒 金門特定行業暴增16家議員批審查有漏洞

金門縣議員董森堡長期關注特定行業管理問題，力推訂定《金門縣特定行業管理自治條例》，該案去年12月在縣議會定期會中，遭議長洪允典敲槌擱置，引發外界關注。縣府產業發展處今日上午召開《金門縣特定行業管理自治條例草案》公聽會，吸引30多位鄉親與家長到場，與會民眾針對草案發表意見踴躍，希望讓遊走在灰色地帶的「特定行業」能夠遠離學校，搶救學子的就學權益，還給他們一個乾淨的教育環境。

董森堡在會中指出，部分表面上合法經營的棋牌社、遊藝社，實際卻以「掛羊頭賣狗肉」方式從事非法賭博活動。他提到，縣警局近日執行「春安專案」時，已查獲百家樂牌桌，證實這類場所私下涉及賭博行為，與其登記項目明顯不符，也印證他過去在議會質詢時的質疑與警告。

董森堡進一步質疑縣府過往的審查機制，他指出，縣府去年頒訂的商業登記作業要點，已明確將提供麻將、德州撲克、百家樂等活動場所列為特定行業，但實務上仍有業者不符都市計畫規定卻取得登記，甚至有5家設於農業區，顯然違反相關法規。他表示，自110年起特定行業家數陸續增加，112年後更快速攀升，目前已有16家，連台開案場內也出現相關業者，涉及BOT用途名目不符及轉租等問題，縣府有必要全面檢討。

針對自治條例草案內容，董森堡認為罰責與退場機制明顯不足，他建議在草案第九條中增訂廢止登記規定，若業者涉及毒品、賭博或妨害風化，經法院判決有罪確定，主管機關應廢止其商業登記並勒令停業。他指出，目前草案存在兩大漏洞，一是缺乏行政罰鍰，二是刑事判決後未明定撤照機制，恐讓業者在冗長訴訟期間改名或持續營業，形同僅具形式處罰。

公聽會中，不少家長以自身立場表達憂慮，關切特定行業與學校的距離限制，以及草案施行前已設立的業者，是否需要遷離或將被「就地合法化」。也有民眾指出，特定行業多設於住家周邊，應明訂營業時間與管理規範，以維護社區安寧與居民安全。另有網咖業者到場詢問，原本合法經營的業者，是否會被要求搬遷，盼政策界線清楚。

對此，產發處長李銘培回應表示，縣府將針對現行制度不足之處進行補強，但也坦言「道高一尺、魔高一丈」，管理越嚴，可能衍生新的規避手法，仍需廣納意見審慎研議。縣府表示，將蒐集本次公聽會各界意見，預計於2月底前完成彙整，作為後續修正與整合的參考。