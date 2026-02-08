連9年跨海送暖 南投1婚宴會館為金門弱勢家庭辦愛心圍爐

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
來自南投的澎湖灣時尚婚宴會館總經理郭春桂，昨日晚間跨海來到金門，在紅龍餐廳舉辦愛心圍爐餐會，邀請金門家扶扶助家庭及康復之友協會學員約280人齊聚一堂，提前感受年節團圓的溫暖。圖／民眾提供
來自南投的澎湖灣時尚婚宴會館總經理郭春桂，昨日晚間跨海來到金門，在紅龍餐廳舉辦愛心圍爐餐會，邀請金門家扶扶助家庭及康復之友協會學員約280人齊聚一堂，提前感受年節團圓的溫暖。圖／民眾提供

金門家扶中心長期陪伴在地弱勢兒少與家庭，在農曆年前夕再度感受到社會溫情。來自南投的澎湖灣時尚婚宴會館總經理郭春桂，昨日晚間跨海來到金門，在紅龍餐廳舉辦愛心圍爐餐會，邀請金門家扶扶助家庭及康復之友協會學員約280人齊聚一堂，提前感受年節團圓的溫暖，這項關懷行動已連續第9年不間斷。

這場圍爐餐會貴賓雲集，包括金門縣政府副秘書長李廣榮、澎湖灣時尚婚宴會館總經理郭春桂、金門家扶中心扶幼主委許燕輝、榮譽主委楊肅謙、主任洪依帆，以及金門縣康復之友協會理事長章美龍、總幹事王志賢、蕭氏宗親會理事長蕭偉權、榮譽理事長蕭永平等人到場，向與會家庭獻上新年祝福，也肯定企業與民間團體長年投入公益，成為弱勢家庭的重要後盾。

金門家扶中心扶幼主委許燕輝表示，感謝社會各界多年來的支持與陪伴，讓孩子們在年節前夕不只是共享一頓飯，更能真切感受到「被記得、被關心」的溫暖，這份情感支持對孩子與家庭而言格外珍貴。

金門縣政府副秘書長李廣榮致詞時指出，郭春桂總經理長期投入公益，持續於金門、南投、澎湖等地家扶中心舉辦愛心餐會，此次第九度跨海來金門，用實際行動為在地弱勢家庭注入穩定而溫暖的力量，令人感佩。

郭春桂分享自身成長於資源有限的環境，深刻體會弱勢家庭在生活中的不易，因此多年來持續投入公益行動，希望能陪伴更多孩子與家庭走過艱難時刻，也透過感恩的舞台，引導孩子勇於向父母與照顧者表達謝意。

活動除準備豐盛年菜，也安排金門傀儡戲劇團、家扶兒少木箱鼓隊及康復之友學員輪番演出，孩子與學員在舞台上自信展現才藝，現場掌聲不斷。活動中特別安排孩子上台向父母及照顧者說出感謝，為家庭創造難得的情感交流時刻，最後在全體合唱〈聽我說 謝謝您〉中，為這場溫馨圍爐畫下感人句點。

金門家扶中心也感謝此次活動發起人郭春桂女士，長期號召各界善心人士共同參與，包括金門蕭氏宗親會、晉唐海產曾文進、邱淵武、張添財、郭永興、黃志國、黃慶湖、許丕國、金沙浦邊更生環保站、阿德師食藝工坊、李明妹等人共同支持，活動中由扶幼主委許燕輝代表致贈感謝狀，表達誠摯謝意。

澎湖灣時尚婚宴會館總經理郭春桂（中）還頒發禮物給家扶中心的扶幼兒童。圖／民眾提供
澎湖灣時尚婚宴會館總經理郭春桂（中）還頒發禮物給家扶中心的扶幼兒童。圖／民眾提供
金門家扶中心扶幼主委許燕輝（左六）致贈感謝狀給各贊助單位。圖／民眾提供
金門家扶中心扶幼主委許燕輝（左六）致贈感謝狀給各贊助單位。圖／民眾提供
來自南投的澎湖灣時尚婚宴會館總經理郭春桂（右），昨日晚間跨海來到金門，在紅龍餐廳舉辦愛心圍爐餐會，金門家扶中心扶幼主委許燕輝（左）致贈感謝狀給她。圖／民眾提供
來自南投的澎湖灣時尚婚宴會館總經理郭春桂（右），昨日晚間跨海來到金門，在紅龍餐廳舉辦愛心圍爐餐會，金門家扶中心扶幼主委許燕輝（左）致贈感謝狀給她。圖／民眾提供
愛心圍爐餐會除有豐盛餐點外，也安排精采的表演內容，圖為金門傀儡戲劇團的精彩演出，贏得滿堂彩。圖／民眾提供
愛心圍爐餐會除有豐盛餐點外，也安排精采的表演內容，圖為金門傀儡戲劇團的精彩演出，贏得滿堂彩。圖／民眾提供

金門 家扶中心 公益
