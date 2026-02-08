梅花鹿墳場500公尺20具遺骸卡圍網 墾管處：近年改用菱形鐵絲網

屏東縣一名墾丁社頂居民在臉書「爆料公社」社團發文說，墾丁牧場與林試所周邊圍網變成「梅花鹿墳場」，500公尺逾20具梅花鹿遺骸，梅花鹿卡圍網是變相的凌遲，官方宣稱3600多隻梅花鹿氾濫群，可能是這些圍網的遮羞布。墾管處表示，協請相關單位改善圍網或圍籬，將早年設尼龍繩網改成菱形鐵絲網，降低公鹿因鹿角卡在繩網無法脫身類似事件。

這名墾丁社頂居民在臉書「爆料公社」社團發文說，墾丁社頂部落幾乎看不到梅花鹿，原來都躺在這裡，500公尺20具以上遺體，牧場、林業試驗所總共數千米圍網，會有多少遺體？大家可以去想像。

這名居民發文痛批，「在外面的你，聞著牧草的芬芳，拍著美美的照片、期待偶現的梅花鹿帶來小確幸？在地的我，聞著遺骸屍臭、拍著傷感照片，期待轉角處少一具骸骨的喜悅！」

這名居民痛批，「想起牧場主任在公開場合驕傲說，幾十年來為墾丁生態環境努力付出，對比所言與實際行為，還挺讓人發毛的！不是嗎？盜獵的一槍斃命，比這種凌遲等死仁慈多了！」

墾管處表示，影片中的尼龍圍網是早年各單位依熱點區設置防護網，主要防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草等農作物，近年各單位設置的防護網皆已改成菱形鐵絲網。

墾管處指出，立即派員清查，並請相關土地權責機關清除毀壞的尼龍圍網，協助卡網的梅花鹿脫困，將協請相關單位改善圍網或圍籬，將早年設置的尼龍繩網改成菱形鐵絲網，降低發生公鹿因鹿角卡在繩網無法脫身的類似事件。