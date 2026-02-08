高雄走春選擇 美濃杉林花海綻放、六大山城奇幻生物曝光
農曆春節連續假期即將到來，今年高雄市區有日本「超人力霸王」降臨愛河灣，非都會區美濃、杉林兩地農地栽種的花卉陸續綻放，波斯菊、向日葵等花海景觀欣欣向榮。此外，民政局今年首度整合旗美六大行政區推出「山城奇幻生物祭」，鼓勵遊客走訪各地蒐集六大幻獸現身紀錄，完成任務有機會獲得角色磁鐵。
「山城奇幻生物祭」是找尋幻獸活動，巨型公仔設置在各地知名地標，包括旗山「金蕉枇」、內門「總鋪獅」、美濃「花綿綿」、杉林「呼嚕獸」、六龜「咕朵朵」、甲仙「偶呀吉」等巨型公仔都陸續完成設置，完成打卡任務，即可領取該區限量的 「金屬幻獸磁鐵」（每款限量 1000 組）。
若要賞花遊客，開車行走國道10號高速公路進入旗山，美濃中山路福安地區、美濃湖及中興路等地，沿途不少路段栽種波斯菊、百日草等景觀花卉，田區內還樹立「雉勇伯」、「蜜蜜」、「小玉」、「小蔔士」等在地特色的裝置藝術，花季可延續至農曆年結束。
美濃區長謝鶴琳表示，今年美濃「彩繪大地」花田景觀共28公頃，花期延續至2月底，今年特別推出旅遊護照活動，遊客在合作店家消費滿300元可獲得一個戳章，集滿後可換取可愛的番茄寶寶吊飾當紀念品。
欣賞完美濃美麗花海，行經月光山隧道進入杉林區，杉美路兩側也栽種不少波斯菊及向日葵，波斯菊花季較早展開，已經吸引不少遊客停車拍照分享美景。
