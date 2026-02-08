高雄走春選擇 美濃杉林花海綻放、六大山城奇幻生物曝光

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「山城奇幻生物祭」登場，旗山代表幻獸為「金蕉枇」，設置在旗山武德殿旁邊。圖／旗山區公所提供
「山城奇幻生物祭」登場，旗山代表幻獸為「金蕉枇」，設置在旗山武德殿旁邊。圖／旗山區公所提供

農曆春節連續假期即將到來，今年高雄市區有日本「超人力霸王」降臨愛河灣，非都會區美濃、杉林兩地農地栽種的花卉陸續綻放，波斯菊、向日葵等花海景觀欣欣向榮。此外，民政局今年首度整合旗美六大行政區推出「山城奇幻生物祭」，鼓勵遊客走訪各地蒐集六大幻獸現身紀錄，完成任務有機會獲得角色磁鐵。

「山城奇幻生物祭」是找尋幻獸活動，巨型公仔設置在各地知名地標，包括旗山「金蕉枇」、內門「總鋪獅」、美濃「花綿綿」、杉林「呼嚕獸」、六龜「咕朵朵」、甲仙「偶呀吉」等巨型公仔都陸續完成設置，完成打卡任務，即可領取該區限量的 「金屬幻獸磁鐵」（每款限量 1000 組）。

若要賞花遊客，開車行走國道10號高速公路進入旗山，美濃中山路福安地區、美濃湖及中興路等地，沿途不少路段栽種波斯菊、百日草等景觀花卉，田區內還樹立「雉勇伯」、「蜜蜜」、「小玉」、「小蔔士」等在地特色的裝置藝術，花季可延續至農曆年結束。

美濃區長謝鶴琳表示，今年美濃「彩繪大地」花田景觀共28公頃，花期延續至2月底，今年特別推出旅遊護照活動，遊客在合作店家消費滿300元可獲得一個戳章，集滿後可換取可愛的番茄寶寶吊飾當紀念品。

欣賞完美濃美麗花海，行經月光山隧道進入杉林區，杉美路兩側也栽種不少波斯菊及向日葵，波斯菊花季較早展開，已經吸引不少遊客停車拍照分享美景。

高雄美濃景觀花卉綻放，白玉蘿蔔的巨型公仔造型可愛。圖／美濃公所提供
高雄美濃景觀花卉綻放，白玉蘿蔔的巨型公仔造型可愛。圖／美濃公所提供
「山城奇幻生物祭」登場，六龜幻獸「咕朵朵」樹立在寶來大街入口處。圖／六龜區公所提供
「山城奇幻生物祭」登場，六龜幻獸「咕朵朵」樹立在寶來大街入口處。圖／六龜區公所提供
「山城奇幻生物祭」登場，美濃的代表幻獸是「花綿綿」，樹立在美濃湖附近花田。圖／美濃區公所提供
「山城奇幻生物祭」登場，美濃的代表幻獸是「花綿綿」，樹立在美濃湖附近花田。圖／美濃區公所提供
高雄美濃景觀花卉綻放，圖為代表橙密番茄的巨型公仔。圖／美濃公所提供
高雄美濃景觀花卉綻放，圖為代表橙密番茄的巨型公仔。圖／美濃公所提供

美濃 奇幻 愛河
農曆春節連續假期即將到來，今年高雄市區有日本「超人力霸王」降臨愛河灣，非都會區美濃、杉林兩地農地栽種的花卉陸續綻放，波斯...

鬧區殺豬 高雄肉品市場原地轉型冷鏈

高雄肉品市場位處市中心，市府與高雄地區農會合資經營六十年，「鬧區殺豬」不合時宜，地方盼早日遷移以免影響地方發展，多年來覓...

緊鄰高雄肉品市場發展有別 隔條路是「小天母」

高雄肉品市場一九六六年啟用，至今滿一甲子歲月，歷經時代變遷，三民區人口數已經躍居全市第二大行政區，僅次於鳳山區，緊鄰肉品...

鬧區殺豬依舊？高雄肉品市場原地轉型不搬遷 居民失望又無奈

高雄肉品市場位處市中心，屬市府與高雄地區農會合資經營，「鬧區殺豬」不合時宜，地方盼早日遷移以免影響地方發展，多年來覓地困...

屏東熱博今開幕 應景馬年展出「跳跳馬RODY」彩稻田

「2026屏東熱帶農業博覽會」今天開幕，以「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，結合馬年意象，與國際知名童趣I...

影／冬日遊樂園IP超人力霸王亮相 22項遊樂設施全面免費

2026高雄冬日遊樂園今天傍晚在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕，日本人氣IP超人力霸王搭配海上超跑亮相，市長陳其邁與「城市超人...

