高雄果嶺公園、澄清湖相隔水泥道路阻擋動物聯通 民代籲建生態陸橋

70公頃高雄果嶺公園是全台第一座由高爾夫球場蛻變的公園，緊鄰澄清湖與雙湖公園成470公頃生態綠廊，動植物生態多樣；但果嶺公司和澄清湖之間相隔8公尺路寬、全長1.8公里的松藝路，動物若兩地聯通需跨越柏油路，引發路殺擔憂，目前市府正興建人行天橋，議員建議天橋旁應增設一座專供野生動物通行「生態陸橋」，降低道路阻隔對動物的風險。

果嶺自然公園7.2公里的步道具備草原、木林、灌叢與水塘等多元地景，且緊鄰澄清湖、鳥松濕地、雙湖公園和金獅湖，形成連續完整自然棲地網；高雄鳥會調查，澄清湖周邊已記錄超過90種鳥類，常見大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黃鸝等保育鳥類，前二者為二級珍貴稀有保育類，對環境干擾極敏感。

高雄市環境教育人員協會理事鄭裕財表示，園內有超過2600株喬木，「果嶺不再是球道，而是動物們的走道」，各自孤立的綠地水塘和周邊銜接成470公頃連續棲地，大冠鷲會從澄清湖飛到金獅湖覓食，松鼠沿著林木廊道穿梭，植物種子透過「動物攜帶」傳播，跨區域植物交流。

過去因大量遊園民眾穿越松藝路往返澄清湖和果嶺公園，造成頻繁人車車禍，工務局規畫在澄清湖迷宮花園停車場與果嶺公園之間，興建跨越松藝路人行天橋，橋體隱藏於樹林之間，融入景觀，讓遊客避開松藝路龐大車流，安全往來2園區，今年1月底動工，預計年底啟用。

但該橋體去年底遭森林城市協會批評蓋在生態敏感區，摧毀山坡地森林、破壞生物棲地，新工處回應橋體已採最小範圍、最小通行淨高原則辦理，外觀與欄杆色彩皆與周邊地景融合，降低視覺衝擊，且市府接管後在周邊新植喬木253棵，增加綠蔭，兼顧建設和維護生態。

市議員邱俊憲建議，為提升市區自然生態網絡連結性，高市府在興建人行天橋時，應同步評估在天橋旁增設一座專供野生動物通行的「生態陸橋」，串連果嶺自然公園和澄清湖風景區2處生態棲地，降低道路阻隔對野生動物造成的風險，使豐富多元的生態物種能在市中心的自然環境中，安全活動與繁衍，維持生物多樣性。

而緊鄰果嶺公園的雙湖森林公園年初時拓寬園內通路和人行步道連接至果嶺公園，提升綠地連通性，施工時在通路下方設置RCP管涵連接草溝，打造生態廊道，為爬蟲類等野生動物提供安全穿越環境，外界希望未來相關道路工程皆能比照辦理。